टिहरी गढ़वाल के तोता घाटी के पास हादसा, राजस्थान के यात्रियों की कार खाई में गिरी, एक लापता
राजस्थान के टूरिस्ट की कार टिहरी गढ़वाल की टोटा घाटी में खाई में गिर गई. घटना में कार सवार एक व्यक्ति लापता है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 6, 2026 at 1:52 PM IST
टिहरी गढ़वाल: तोता घाटी क्षेत्र में बड़ी घटना घटी है. क्षेत्र में एक कार सड़क किनारे से करीब 300 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी. वाहन में चार लोग सवार थे, जिनमें से तीन लोग वाहन से नीचे उतर गए थे, जबकि एक व्यक्ति वाहन के अंदर ही मौजूद था. वाहन के खाई में गिरने के बाद से वाहन में मौजूद व्यक्ति लापता बताया जा रहा है.
ढलान के कारण खाई में गिरा वाहन: घटना के मुताबिक, वाहन संख्या RJ06CB-1949 में सवार चार लोग केदारनाथ से राजस्थान की ओर जा रहे थे. तोता घाटी के पास चारों लोग शौच के लिए सड़क किनारे रुके थे. इसी दौरान तीन लोग वाहन से नीचे उतर गए, जबकि एक व्यक्ति वाहन के अंदर बैठा रहा. ढलान होने के कारण वाहन पीछे की ओर खिसक गया और करीब 300 मीटर नीचे गहरी खाई में नदी की दिशा में जा गिरा.
पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस का सर्च ऑपरेशन: घटना की सूचना मिलते ही देवप्रयाग पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीमें आपदा उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचीं. टीमों ने खाई और नदी क्षेत्र में वाहन और लापता व्यक्ति की तलाश के लिए सघन सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. देर रात तक विषम परिस्थितियों के बीच संभावित स्थानों पर खोजबीन की गई.
भारी बारिश और घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें: रेस्क्यू अभियान के दौरान लगातार हो रही भारी बारिश, घना कोहरा और बेहद दुर्गम भू-भाग बड़ी चुनौती बना रहा. नदी क्षेत्र में बढ़े खतरे और रेस्क्यू टीमों की सुरक्षा को देखते हुए देर रात अभियान को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा.
आज फिर युद्धस्तर पर सर्च अभियान: वहीं, लापता व्यक्ति और वाहन की तलाश के लिए आज 6 सितंबर को एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है. देवप्रयाग पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीमें खाई, नदी की ओर जाने वाले संभावित रास्तों और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग कर रही हैं.
वाहन में सवार थे चार लोग: पुलिस के मुताबिक, वाहन में भीलवाड़ा, राजस्थान के चार लोग सवार थे. इनमें वाहन स्वामी 46 वर्षीय देवी लाल वाहन के अंदर मौजूद थे और उनके लापता होने की आशंका है. उनके साथ 31 वर्षीय पंकज कुमार, 25 वर्षीय ईश्वर तेली और 17 वर्षीय लखन शाह यात्रा कर रहे थे. तीनों के वाहन से बाहर उतरने की जानकारी सामने आई है.
तलाश में जुटी रेस्क्यू टीमें: फिलहाल, टिहरी पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीमें प्रतिकूल मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच लापता व्यक्ति और वाहन की तलाश में जुटी है. रेस्क्यू अभियान के दौरान टीमों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है.
तोता घाटी में हुए इस हादसे के बाद लापता व्यक्ति की तलाश लगातार जारी है. राहत और बचाव दल हर संभावित स्थान पर सर्च कर रहे हैं. अब सभी की नजर रेस्क्यू ऑपरेशन के अगले अपडेट पर है.
नदी के फंसे ग्रामीणों का रेस्क्यू: चंपावत जिले के टनकपुर छीनीगोठ क्षेत्र में रविवार को पशुओं के लिए चारा लेने गए तीन ग्रामीण हुड्डी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण नदी के दूसरी ओर फंस गए. ग्रामीणों के फंसे होने की सूचना मिलते ही प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ को मौके पर भेजा. एफडीआरएफ टीम ने तेज बहाव और बढ़े जलस्तर के बीच सावधानीपूर्वक अभियान चलाकर तीनों ग्रामीणों को सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.
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