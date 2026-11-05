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चमोली में हादसा, 300 मीटर गहरी खाई में गिरी हरियाणा के पर्यटकों की कार

300 मीटर गहरी खाई में हरियाणा के पर्यटकों की कार ( PHOTO- ETV Bharat )

चमोली: जिले के सिमली-ग्वालदम मोटर मार्ग पर गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे थाला गधेरे के समीप एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. ग्वालदम से कर्णप्रयाग की ओर जा रहा हरियाणा नंबर का बोलेरो वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 300 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरा. हादसे के समय वाहन में चार युवक सवार थे. बोलेरो के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बावजूद गनीमत रही कि चारों युवक बाल-बाल बच गए.

5 नवंबर को चमोली जिले के सिमली-ग्वालदम मोटर मार्ग पर हरियाणा नंबर की HR72L7498 संख्या बोलेरो वाहन थाला गधेरे के पास बेकाबू होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. घटना की सूचना मिलते ही थाला और लोल्टी गांव के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने पुलिस और तहसील प्रशासन को घटना की जानकारी दी. सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया. इस दौरान टीम ने खाई में फंसे चारों युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला और सड़क तक पहुंचाया. गनीमत रही चारों युवकों को सिर्फ चोटें ही आई.