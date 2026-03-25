ETV Bharat / state

युवाओं में बढ़ रहा कारों को मॉडिफाई कराने का क्रेज, दुकानदार बोले- 'थार के ग्राहक सबसे ज्यादा, ऑडियो-लाइट अपग्रेड करवाना पसंद'

एक महीने में 1500 कारें होती हैं मॉडिफाई: दिनेश कटारिया ने कहा कि "सेक्टर 28 में उनकी व सेक्टर की अन्य दुकान से एक दिन में दो गाड़ियां मॉडिफाई की जाती हैं, यानी कि एक महीने में 60 गाड़ियां. बताया कि जिन गाड़ियों की मॉडिफिकेशन का काम एक दिन का होता है, उन्हें सेक्टर की दुकान पर ही तैयार कर दिया जाता है, लेकिन जिस गाड़ी को तैयार करने में कुछ अधिक समय लगना होता है, उन्हें सभी दुकानदार अपने इंडस्ट्री शेड में ले जाकर तैयार करते हैं. सेक्टर 27 व सेक्टर 28 कार मार्केट से एक महीने में करीब 1500 गाड़ियां मॉडिफाई होकर निकलती हैं."

बेस मॉडल खरीद कर अपग्रेड करवा रहे लोग: उन्होंने बताया कि "युवा कम बजट होने पर भी अपनी गाड़ियों को लग्जरी कारों की लुक (कॉपी) दिलाने की डिमांड करते हैं, नतीजतन दुकानदारों को वैसा ही सामान मंगवाना पड़ता है. यही कारण है कि बहुत युवा व अन्य लोग गाड़ियों के बेस मॉडल खरीदकर अपनी पसंद के अनुसार उन्हें मॉडिफाई करवाते हैं."

थार को मॉडिफाई करवाने वाले ग्राहक ज्यादा: दिनेश कटारिया ने बताया कि "मौजूदा समय में युवा लड़के-लड़कियां सबसे अधिक थार को मॉडिफाई करवाने के लिए पहुंच रहे हैं. युवा थार को ऑफ ड्राइविंग के लिए पसंद करते हैं. उसे रैंगलर लुक देने के मकसद से अलग एलॉय व्हील लगवाना, बंपर बदलवाना, पसंदीदा सीट कवर लगवाने समेत अलग-अलग तरीके से मॉडिफाई करवाते हैं."

युवाओं में बढ़ रहा कार मॉडिफाई करने का क्रेज: वर्ष 1992 से सेक्टर-28 में कार लाइफ के नाम से कारों की कार एसेसरीज एवं मॉडिफिकेशन का काम कर रहे दिनेश कटारिया (काली) ने ईटीवी के साथ अपना करीब 34 वर्षों का अनुभव सांझा किया. उन्होंने बताया कि हर "एक दशक में युवा अपने तौर-तरीकों व पसंद के अनुसार दोपहिया वाहनों और कारों को विशेष लुक देते आए हैं. बदलते दौर में बीते कुछ वर्षों से गाड़ियां मॉडिफाई करवाने का प्रचलन तेजी से बढ़ा है."

चंडीगढ़: ट्राई सिटी समेत चंडीगढ़ में युवाओं के बीच कारों को मॉडिफाई कराने का क्रेज बढ़ता जा रहा है. क्रेज ऐसा कि कारों को मॉडिफाई करने के लिए लोग लाखों रुपये तक खर्च कर रहे हैं. पुरानी गाड़ी हो या फिर नई, युवा गाड़ियों को अपनी पसंद के मुताबिक मॉडिफाई करवा रहे हैं. युवाओं में कारों को मॉडिफाई करने का ट्रेंड कैसा है? अधिक डिमांड किस चीज की है? डिजाइन के लिए विशेष फोकस किस पर अधिक है? ये जानने के लिए ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ सेक्टर-27 व 28 की मोटर मार्केट के दुकानदारों से बातचीत की.

लड़कियां भी थार ड्राइव करने में आगे: दिनेश कटारिया ने कहा कि "थार के शौकीन केवल लड़के ही नहीं, बल्कि लड़कियां भी हैं. मौजूदा समय में लड़कियां ऑफ रोडिंग में आगे हैं. गाड़ी की नई लुक के लिए जैसी डिमांड लड़के करते हैं, लड़कियां भी वही चॉइस रख रही हैं. नतीजतन वे भी मॉडिफाइड गाड़ियों के डिमांड करती हैं, जिसमें नई तकनीक के साथ आकर्षक एलॉय व्हील, सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, नेविगेशन समेत सभी फीचर्स मौजूद हों."

बाहर से रूफ ओपन कराने पर लीकेज का खतरा: दिनेश कटारिया ने बताया कि "युवा कार की रूफ ओपन रखवाने की डिमांड भी करते हैं, लेकिन इसमें लीकेज का खतरा अधिक रहता है." उन्होंने सलाह दी कि युवाओं को कंपनी के बाहर से गाड़ी की सनरूफ नहीं बनवाना चाहिए, ताकि लीकेज का खतरा ना हो. उन्होंने कहा कि इसके लिए कंपनी से ही सनरूफ वाली कारों को खरीदना उचित है. हालांकि, अन्य प्रकार की मॉडिफिकेशन में किसी प्रकार की कोई तकनीकी चिंता नहीं रहती. सुरक्षा के मद्देनजर हर बदलाव पर बारीकी से ध्यान देना होता है.

पुलिस की सख्ती से कारोबार पर असर पड़ा: दिनेश कटारिया ने कहा कि "चंडीगढ़ में पुलिस-प्रशासन की सख्ती लगातार बढ़ती रही है, जिसके चलते लोकल कस्टमर गाड़ियां मॉडिफाई करवाने से बचते हैं. हालांकि, मोहाली व पंचकूला समेत अन्य जगहों के युवा चंडीगढ़ से गाड़ियां मॉडिफाई करवाकर ले जाते हैं. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस-प्रशासन की सख्ती से उनके कारोबार पर काफी असर पड़ा है. हालांकि, इस सख्ती से उन युवाओं को भी सबक मिला है, जो टायरों को गाड़ी की व्हील प्लेस से काफी बाहर तक रखवाते थे. कटारिया ने कहा कि पुलिस को युवाओं पर गैर जरूरी रोक-टोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब सभी लोग अपनी गाड़ियों को निर्धारित सीमा के अनुसार तैयार करवाते हैं.

ऑडियो-लाइट अपग्रेड करवाना पसंद: सेक्टर 28 में एम्पायर कार्स के नाम से दशकों से कारोबार कर रहे दिव्य गुप्ता ने बताया कि "अधिकांश लड़के ऑडियो और लाइटें अपग्रेड करवाने आते हैं. इसके अलावा कार कंपनियां गाड़ियों में डैश कैमरा लगाकर नहीं देती, नतीजतन युवा डैश कैमरा लगवाने के लिए भी पहुंचते हैं. साउंड क्वालिटी को अधिक अच्छा बनाने के लिए युवा पसंद का ऑडियो सिस्टम लगवाने आते हैं, क्योंकि गाड़ियों में बेसिक ऑडियो सिस्टम लगा होता है. इसके अलावा लड़कियों की अधिकतर दिलचस्पी अपनी पसंद के सीट कवर, डेकोरेटिव आइटम्स और डैशबोर्ड की होती है."

18-30 वर्षीय युवाओं में थार का क्रेज़: दिव्य गुप्ता ने बताया कि "इन दिनों थार को मॉडिफाई करवाने का ट्रेंड अधिक है, जिसके लिए 18 से 32 वर्ष के युवा/लोग अधिक संख्या में पहुंचते हैं. हालांकि, शौंक की कोई उम्र नहीं है. क्योंकि जो व्यक्ति जैसा शौंक रखता है, वह उस अनुसार गाड़ी को तैयार करवाता है." उन्होंने बताया कि गाड़ियों की कीमत के अनुसार उनमें ऑडियो सिस्टम लगा होता है, लेकिन लोग बाद में अपनी अपनी पसंद के अनुसार उसे अपग्रेड करवाते हैं.

तीस हजार से चार लाख तक मॉडिफिकेशन: दिव्य गुप्ता ने बताया कि हर कोई अपने बजट और यूसेज के अनुसार गाड़ियों को मॉडिफाई करवाता है. मॉडिफिकेशन का काम कम से कम 30-40 हजार रुपये से शुरू होकर तीन-चार लाख रुपये तक किया जाता है. उन्होंने बताया कि औसतन प्रत्येक कार पर मॉडिफिकेशन का खर्च करीब एक से डेढ़ लाख रुपये तक आता है. लेकिन इसके अलावा कस्टमर की यूसेज के अनुसार खर्च कम और अधिक रहता है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत RRTS कॉरिडोर को मंज़ूरी, हरियाणा कैबिनेट की बैठक में फैसला