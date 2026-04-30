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रांची: मेडिकल स्टोर में घुसी कार, लोगों ने दुकान के अंदर कूदकर बचाई जान, CCTV में कैद हुई घटना

रांची: जिले में एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया. सदर थाना क्षेत्र के तिरिल बस्ती के पास एक कार अनियंत्रित होकर सीधे दवा दुकान में जा घुसी. जिसमें दवाई खरीदने आए आधा दर्जन के करीब लोग बाल-बाल बच गए. इस हैरत अंगेज की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

क्या है पूरा मामला

रांची के एक मेडिकल दुकान पर एक बड़ा हादसा टल गया. सीसीटीवी से साफ पता चल रहा है कि हादसा कितना भयावाह हो सकता था. दरअसल, सदर थाना क्षेत्र के तिरिल के पास स्थित पटेल मेडिकल हॉल में बुधवार की शाम एक युवती सहित कुछ लोग दवाई खरीदने में व्यस्त थे.

इसी दौरान दवा खरीदकर वापस लौट रही महिला भागते हुए पीछे लौटी और उसके पीछे एक कार अनियंत्रित होकर सीधे दवा दुकान के पास टकरा गई. इस हादसे में महिला बाल-बाल बच गई. वहीं, कई लोग दवा दुकान के अंदर कूदकर अपनी जान बचाई. मात्र कुछ सेकेंड के अंदर ये हादसा हुआ, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ.

CCTV में कैद हुई पूरी घटना (Etv Bharat)

कार चालक घायल