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दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा: कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रेलर में घुसी, तीन युवकों की मौत

अलवर: जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीमेंट की रेलिंग से जा टकराई और आगे खड़े ट्रेलर में घुस गई. इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बड़ौदामेव अस्पताल उपचार के लिए भिजवाया. जहां दो युवकों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. इस दौरान रास्ते में ही एक युवक की मौत हो गई. जिसके शव को अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. वहीं दूसरे युवक का इलाज जारी है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चारों युवक कार में सवार होकर मध्य प्रदेश से पंजाब की ओर जा रहे थे.

बड़ौदामेव थानाधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक ट्रोले से टकराने की सूचना मिली. इस सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और गंभीर घायलों को इलाज के लिए बड़ौदामेव अस्पताल भिजवाया गया. थानाधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि इस घटना में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दो युवक गंभीर घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. उन्होंने बताया कि रेफर के दौरान ही एक युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया. जिसके शव को अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतकों की पहचान गुरप्रीत सिंह, सेवक सिंह व सुखमंदर सिंह के रूप में हुई. वहीं घायल युवक संदीप सिंह का इलाज अलवर जिला अस्पताल में जारी है.