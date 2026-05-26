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दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा: कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रेलर में घुसी, तीन युवकों की मौत

थानाधिकारी ने बताया कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीसरे की मौत इलाज के लिए जाने के दौरान हुई.

Locals present at the scene of the incident
घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोग (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 8:10 PM IST

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अलवर: जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीमेंट की रेलिंग से जा टकराई और आगे खड़े ट्रेलर में घुस गई. इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बड़ौदामेव अस्पताल उपचार के लिए भिजवाया. जहां दो युवकों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. इस दौरान रास्ते में ही एक युवक की मौत हो गई. जिसके शव को अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. वहीं दूसरे युवक का इलाज जारी है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चारों युवक कार में सवार होकर मध्य प्रदेश से पंजाब की ओर जा रहे थे.

बड़ौदामेव थानाधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक ट्रोले से टकराने की सूचना मिली. इस सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और गंभीर घायलों को इलाज के लिए बड़ौदामेव अस्पताल भिजवाया गया. थानाधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि इस घटना में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दो युवक गंभीर घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. उन्होंने बताया कि रेफर के दौरान ही एक युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया. जिसके शव को अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतकों की पहचान गुरप्रीत सिंह, सेवक सिंह व सुखमंदर सिंह के रूप में हुई. वहीं घायल युवक संदीप सिंह का इलाज अलवर जिला अस्पताल में जारी है.

पढ़ें: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा : 3 माह के बच्चे की मौत और 4 घायल, परिवार मेहंदीपुर बालाजी दर्शन कर लौट रहा था

थानाधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि घटना के संबंध में जांच की जा रही है. संभवतः कार चालक को नींद की झपकी आने से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई, जो रेलिंग से टकराने के बाद ट्रेलर में भीड़ गई. उन्होंने बताया कि मृतक पंजाब के फिरोजपुर जिले के निवासी थे. फिलहाल प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है. वहीं घायल संदीप ने बताया कि अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश में हार्वेस्टर मशीन से गेहूं निकालकर कार से पंजाब जा रहे थे. इस दौरान रास्ते में यह घटना घट गई. उन्होंने बताया कि वह 10 दिन पहले पंजाब से मशीन लेकर मध्य प्रदेश गए थे.

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ACCIDENT AT DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
CAR RAMMED INTO TRUCK IN ALWAR
UNCONTROLLED CAR MET ACCIDENT
ONE INJURED IN ROAD ACCIDENT
3 DIED IN ACCIDENT ON EXPRESSWAY

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