ETV Bharat / state

प्राकृतिक खेती और पोषक भोजन पर जोर: 2030 तक 35 मिलियन टन दाल उत्पादन का लक्ष्य!

प्राकृतिक खेती और पोषक भोजन पर जोर ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: अगर मिट्टी के सेहत अच्छी होगी, पौधे की होगी, पशुओं की होगी तो मानव की सेहत भी अच्छी रहेगी. अगर हम पौष्टिक खाना खाएंगे तो बीमार कम होंगे. इसी मकसद के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और आईसीएमआर ने मिलकर देश के लिए 'सेहत' प्रोग्राम लॉन्च किया है. जिससे पूरे देश के किसानों को जोड़ा जाएगा. सेहत' प्रोग्राम से कम होगा पेस्टीसाइड्स का इस्तेमाल (27513073_thumbnail_16x9_news) क्या है मकसद: इस प्रोग्राम के तहत हमारे वैज्ञानिक बताएंगे कि जलवायु परिवर्तन के दौरान कौन सी फसलें उगानी हैं, पेस्टीसाइड्स का कितना और कहां उपयोग करना है. अधिक से अधिक प्राकृतिक खेती करने के बारे में जानकारी दी जाएगी. अभी तक किसानों के पास किसी वैरायटी की जानकारी पहुंचने में बहुत समय लगता था पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स जैसी तकनीकों का उपयोग कर ये काम भी आसान हो गया है.