प्राकृतिक खेती और पोषक भोजन पर जोर: 2030 तक 35 मिलियन टन दाल उत्पादन का लक्ष्य!
ICAR और ICMR ने लॉन्च किया 'सेहत' प्रोग्राम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 1:28 PM IST
कानपुर: अगर मिट्टी के सेहत अच्छी होगी, पौधे की होगी, पशुओं की होगी तो मानव की सेहत भी अच्छी रहेगी. अगर हम पौष्टिक खाना खाएंगे तो बीमार कम होंगे. इसी मकसद के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और आईसीएमआर ने मिलकर देश के लिए 'सेहत' प्रोग्राम लॉन्च किया है. जिससे पूरे देश के किसानों को जोड़ा जाएगा.
क्या है मकसद: इस प्रोग्राम के तहत हमारे वैज्ञानिक बताएंगे कि जलवायु परिवर्तन के दौरान कौन सी फसलें उगानी हैं, पेस्टीसाइड्स का कितना और कहां उपयोग करना है. अधिक से अधिक प्राकृतिक खेती करने के बारे में जानकारी दी जाएगी. अभी तक किसानों के पास किसी वैरायटी की जानकारी पहुंचने में बहुत समय लगता था पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स जैसी तकनीकों का उपयोग कर ये काम भी आसान हो गया है.
सितंबर में गन्ने की नई वैरायटी को हम रिलीज करने जा रहे हैं. इसे शुगर केन संस्थान करनाल में तैयार किया गया है. इसी तरह लखनऊ स्थित गन्ना संस्थान में भी गन्ने की कुछ नई वैरायटी तैयार कर ली गईं हैं.- डॉ.एमएल जाट, महानिदेशक, आईसीएआर
दाल उत्पादन का लक्ष्य: मौजूदा समय में देश के अंदर दालों का कुल उत्पादन 27.4 मिलियन टन है. इसमें पिछले साल से पौने दो मिलियन टन उत्पादन बढ़ा है. वहीं आईसीएआर का जो 2030-31 तक का लक्ष्य है उसके मुताबिक उत्पादन को 35 मिलियन टन तक पहुंचाना है.
कृषि संस्थानों का निरीक्षण: शनिवार को कानपुर पहुंचकर उन्होंने आईसीएआर के उप महानिदेशक डॉ डीके यादव, आईआईपीआर के निदेशक डॉक्टर जीपी दीक्षित, सीएसए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव गुप्ता समेत अन्य अफसरों संग आईआईपीआर, अटारी समेत अन्य कृषि संस्थानों का निरीक्षण भी किया.
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