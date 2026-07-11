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शोकसभा से बाइक से लौट रहे परिवार को कार ने मारी टक्कर, मासूम की मौत, दंपती घायल

बूंदीः जिस घर में पिता के निधन के बाद शोक की रस्में निभाई जा रही थीं, उसी परिवार पर शनिवार को एक और ऐसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा कि हर किसी की आंखें नम हो गई. पीहर आई बेटी जब पति और पांच वर्षीय बेटे के साथ शोक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने गांव लौट रही थी, तभी रास्ते में तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में पांच वर्षीय मासूम आयुष की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. दई थाना क्षेत्र के तलवास रोड पर शनिवार दोपहर हुए इस भीषण सड़क हादसे की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया.

दई थाने के एएसआई राजेश कुमार ने बताया कि परिजनों की ओर से रिपोर्ट दी जा रही है. पुलिस ने मासूम के शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और दुर्घटना के संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है. मृतक बालक के मामा लोकेश मीणा ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके पिता का निधन हो गया था. शनिवार को घर में सवा महीने का पारिवारिक शोक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसमें शामिल होने उनकी बहन रिंकू अपने पति रामसागर और पांच वर्षीय पुत्र आयुष के साथ टोंक जिले के भाकरवाड़ी गांव से पीहर आई थी. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोपहर में तीनों बाइक से वापस अपने गांव के लिए रवाना हुए थे.