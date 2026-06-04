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कार की टक्कर से घायल लेपर्ड का 4 घंटे चला रेस्क्यू, वनकर्मी पर भी किया हमला

लेपर्ड को सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थित लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार और निगरानी की जा रही है.

लेपर्ड का रेस्क्यू (प्रतीकात्मक)
लेपर्ड का रेस्क्यू (प्रतीकात्मक) (ETV Bharat (File))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 10:31 AM IST

3 Min Read
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उदयपुर : शहर के सुखेर थाना क्षेत्र स्थित चित्रकूट नगर में बुधवार रात कार की टक्कर से घायल हुए एक लेपर्ड को रेस्क्यू करने के दौरान वन विभाग की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी. करीब चार घंटे तक चले अभियान के दौरान लेपर्ड ने अचानक रेस्क्यू टीम के एक सदस्य पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया. बाद में ट्रेंक्यूलाइज कर लेपर्ड को सुरक्षित पकड़कर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया गया.

शूटर अजीत सिंह राणावत ने बताया कि भैरवगढ़ मार्ग पर रात करीब 9 बजे एक कार की टक्कर से लेपर्ड घायल हो गया. टक्कर से उसके मुंह पर गंभीर चोट लगी और खून बहने लगा. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद लेपर्ड कुछ समय तक सड़क पर पड़ा रहा, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई. सूचना मिलने पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग को भी अवगत कराया गया.

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इस बीच लेपर्ड सड़क से घिसटते हुए पास की झाड़ियों में जाकर छिप गया. अंबेरी वन क्षेत्र के फॉरेस्टर पंकज खटीक ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया. वन विभाग की टीम ने झाड़ियों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. टॉर्च की रोशनी पड़ते ही घायल लेपर्ड गुर्राता और दहाड़ता हुआ दूसरी दिशा में भाग निकला, जिसके बाद टीम ने चारों ओर से घेराबंदी कर दी.

रात करीब 12:45 बजे शूटर अजीत सिंह राणावत ने ट्रेंक्यूलाइजिंग गन से लेपर्ड पर निशाना साधकर शॉट दागा. दवा का असर शुरू होने के बाद टीम उसके पास पहुंची, लेकिन वह पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था. इसी दौरान लेपर्ड ने अचानक रेस्क्यू टीम के सदस्य जितेंद्र सिंह देवड़ा पर हमला कर दिया. हमले में उनके दोनों हाथों और चेहरे पर चोटें आईं. जितेंद्र सिंह ने भी साहस दिखाते हुए लेपर्ड को पकड़ लिया.

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शोर सुनकर अन्य वनकर्मी, मौके पर मौजूद लोग और पास ही रहने वाले एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार भी सहायता के लिए दौड़े. करीब आधे घंटे बाद लेपर्ड पूरी तरह निढाल हो गया, जिसके बाद टीम ने जाल डालकर उसे सुरक्षित पकड़ा. अतिरिक्त सुरक्षा के लिए उसे बांधकर वाहन में शिफ्ट किया गया और रात करीब 1:30 बजे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थित लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार और निगरानी की जा रही है.

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