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कार की टक्कर से घायल लेपर्ड का 4 घंटे चला रेस्क्यू, वनकर्मी पर भी किया हमला

उदयपुर : शहर के सुखेर थाना क्षेत्र स्थित चित्रकूट नगर में बुधवार रात कार की टक्कर से घायल हुए एक लेपर्ड को रेस्क्यू करने के दौरान वन विभाग की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी. करीब चार घंटे तक चले अभियान के दौरान लेपर्ड ने अचानक रेस्क्यू टीम के एक सदस्य पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया. बाद में ट्रेंक्यूलाइज कर लेपर्ड को सुरक्षित पकड़कर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया गया.

शूटर अजीत सिंह राणावत ने बताया कि भैरवगढ़ मार्ग पर रात करीब 9 बजे एक कार की टक्कर से लेपर्ड घायल हो गया. टक्कर से उसके मुंह पर गंभीर चोट लगी और खून बहने लगा. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद लेपर्ड कुछ समय तक सड़क पर पड़ा रहा, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई. सूचना मिलने पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग को भी अवगत कराया गया.

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इस बीच लेपर्ड सड़क से घिसटते हुए पास की झाड़ियों में जाकर छिप गया. अंबेरी वन क्षेत्र के फॉरेस्टर पंकज खटीक ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया. वन विभाग की टीम ने झाड़ियों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. टॉर्च की रोशनी पड़ते ही घायल लेपर्ड गुर्राता और दहाड़ता हुआ दूसरी दिशा में भाग निकला, जिसके बाद टीम ने चारों ओर से घेराबंदी कर दी.