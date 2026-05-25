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कहीं तेज रफ्तार कार तो कहीं बस ने वाहन को मारी टक्कर, सड़क हादसों की घटनाओं ने बढ़ाई चिंता

जयपुर में बेकाबू वाहनों का कहर ( CCTV )

जयपुर : राजधानी जयपुर में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ओवरस्पीड और लापरवाही से वाहन चलाना अब आम बात बनती जा रही है, जिसका खामियाजा आमजन को अपनी जान जोखिम में डालकर भुगतना पड़ रहा है. ताजा घटनाओं ने एक बार फिर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हाल में सीकर रोड इलाके के हरमाड़ा में हुआ सड़क हादसा सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है. जिसमें एक दंपती गंभीर रूप से जख्मी हो गया. इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोमवार सुबह से सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि कार की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी उछलकर गिर गए. हरमाड़ा थानाधिकारी उदयसिंह ने बताया कि हादसे की सूचना पर पहुंची हरमाड़ा थाना पुलिस ने घायल दंपती को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है. हादसे के बाद ड्राइवर कार को छोड़कर फरार हो गया था. पुलिस ने कार जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है, वहीं, भाजपा कार्यकर्ता गजेंद्र सिंह ने बताया कि घायल पति-पत्नी के मल्टीपल फ्रैक्चर हैं. उनका आईसीयू में इलाज चल रहा है. इसे भी पढ़ें: Deeg Accident : ट्रक और पिकअप गाड़ी की भिड़ंत, 14 लोग घायल, 7 भरतपुर रेफर उछलकर दूर जा गिरे पति-पत्नी : ताजा मामला हरमाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार दोपहर लोहा मंडी के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार दंपती को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दंपती बाइक समेत करीब 20 फीट दूर जा गिरे. इस हादसे में पुष्पेंद्र सिंह और उनकी पत्नी वंदना कंवर गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. हादसे के बाद कार चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.