नैनीताल में पुलिसकर्मी ने कार से तीन लोगों को रौंदा, घटना के बाद मौके से फरार

नैनीताल: उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. वहीं नैनीताल में तल्लीताल फांसी गदेरा क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने तीन लोगों को रौंद दिया. चींख पुकार सुन आसपास के लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे तो वाहन चालक व उसका साथी मौके से फरार हो गए. लोगों ने किसी तरह वाहन के नीचे दबे हुए तीनों लोगों को बाहर निकाल कर बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया. जहां तीनों का फिलहाल उपचार चल रहा है. जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है. सीओ रविकांत सेमवाल ने बताया कि चालक व उसके साथी की धरपकड़ के लिए टीम लग गई है. जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

तेज रफ्तार कार ने तीन लोगों को रौंदा: तल्लीताल फांसी गदेरा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे की भयावह तस्वीर देख लोगों में हड़कंप मच गया. कार द्वारा रौंदे गए तीनों लोगों की चीख पुकार सुन आसपास के लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे. हादसे में तीनों घायलों को गंभीर चोटें आई हैं. वहीं हादसे को अंजाम देने वाला वाहन चालक पुलिसकर्मी बताया जा रहा है. पुलिस चालक और उसके साथी की तलाश में जुट गई है. जानकारी के मुताबिक हरि नगर निवासी बिहारी लाल, पप्पू और राजेश लाल गुरुवार सुबह पेंटिंग का काम करने राज भवन मार्ग स्थित आर्मी गेस्ट हाउस में जा रहे थे.

पेंटिंग का काम करने जा रहे थे मजदूर: इस दौरान चढ़ाई में तेज रफ्तार कार ने तीनों को चपेट में ले लिया. टक्कर मारने के बाद भी वाहन चालक नहीं रुका और तीनों को कुचलते हुए आगे बढ़ गया. चीख पुकार सुन आसपास मौजूद लोग और राहगीर पहुंचे तो वाहन चालक और उसका साथी वाहन सड़क पर ही छोड़ मौके से फरार हो गया. लोगों ने किसी तरह वाहन के नीचे फंसे तीनों घायलों को बाहर निकाल बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया. जहां तीनों घायलों को उपचार दिया जा रहा है.