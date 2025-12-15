ETV Bharat / state

किच्छा में बेकाबू कार का कहर, घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला को रौंदा, सामने आया हादसे का दर्दनाक वीडियो

रुद्रपुर/किच्छा: उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली क्षेत्र के लालपुर में घर के बाहर कुर्सी में बैठी एक महिला को तेज रफ्तार बेकाबू कार ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. परिजनों द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी गई है.

किच्छा कोतवाली के लालपुर स्थित अपने घर के बाहर बैठी एक महिला को कार ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. महिला के पुत्र अजय गंगवार निवासी मन्नत गार्डन कॉलोनी ने बताया 13 दिसंबर की सुबह 11 बजे उनकी मां सावित्री देवी घर के बाहर कुर्सी पर बैठी हुई थीं. तभी एक कार संख्या UK 06 Q 1666 सामने से आई और उनकी मां को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में महिला के पैर और शरीर में गंभीर चोट आई हैं. हादसे के बाद परिजन महिला को निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज चल रहा है.

किच्छा में बेकाबू कार का कहर (वीडियो सोर्स: पीड़ित परिवार)

महिला के बेटे अजय ने बताया कि आरोपी युवक मोहल्ले में किराए के मकान में रहता है. अब हादसे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. जिसमें एक कार घर के बाहर बैठी महिला को जोरदार टक्कर मारती हुई नजर आ रही है. हादसे के बाद शोर सुन कर लोग घटना स्थल की ओर भागते हुए नजर आ रहे हैं. साथ ही कुछ लोग कार चालक को पकड़े हुए भी हैं.