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हरियाणा में कार का कहर, बीच बाजार गाड़ियों को मारता रहा टक्कर, चीख-पुकार के बीच दौड़ते रहे लोग

रोहतक : हरियाणा के रोहतक के रेलवे रोड स्थित बाजार में एक कार ने कहर बरपाते हुए करीब 15 बाइकों और ऑटो को टक्कर मार दी. पूरी घटना का वीडियो सामने आया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कार ने गाड़ियों को टक्कर मारी : रोहतक के रेलवे रोड स्थित बाजार में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेज़ रफ्तार कार अचानक से गाड़ियों को टक्कर मारने लगी. कार ने करीब 15 बाइकों और ऑटो को टक्कर मारी. इस दौरान बाज़ार में खड़े कई लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई. कार में बैठा युवक नशे की हालत में था जबकि कार में बैठा दूसरा युवक मौके से भागने में कामयाब हो गया. पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है. कार रोकने पर भी नहीं रुकी और अनाज मंडी में एक दुकान से जा टकराई. इससे कार को काफी नुकसान पहुंचा है. पूरी घटना का वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. पूरी घटना से व्यापारियों में दहशत का माहौल है क्योंकि इससे किसी की जान भी जा सकती थी. राहगीरों ने बताया कि झज्जर रोड से रेलवे रोड होते हुए कार अचानक से बाजार में घुस गई और सामने आ रही गाड़ियों को टक्कर मारने लगी. रोकने की कोशिशों के बावजूद कार के ड्राइवर ने कार को नहीं रोका और वो गाड़ियों को टक्कर मारता चला गया.

कार ने गाड़ियों को टक्कर मारी (ETV Bharat)

पुलिस मामले की जांच कर रही : सिटी थाने के एसएचओ रमेश कुमार ने बताया कि पूरी घटना सोमवार सुबह 11 बजे की है. बलेनो कार ड्राइवर तेज़ी से कार को भगाते हुए नज़र आए. उन्होंने बाइकों और ऑटो को टक्कर मारी है. इस दौरान एक बाइक सवार ने उनका वीडियो भी बना डाला. टक्कर से एक युवक घायल भी हुआ है. तेज़ रफ्तार कार के चलते काफी लोगों को नुकसान पहुंचा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. साथ ही इस बात की भी जांच चल रही है कि क्या ड्राइवर नशे की हालत में था. आखिर वो इतने तेज़ गति से कार क्यों चला रहा था और गाड़ियों को टक्कर क्यों मार रहा था. दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.