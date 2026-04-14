सरकारी स्कूल की टॉपर छात्रा को भामाशाह ने भेंट की कार, 5 छात्राओं को 1–1 लाख का चेक
छात्रा ऐंजल खान ने कहा कि मैं इस उपलब्धि को अपने स्कूल और परिवार के सपोर्ट के बिना हासिल नहीं कर सकती थी.
Published : April 14, 2026 at 6:40 PM IST
फतेहपुर (सीकर): सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने और छात्रों के प्रोत्साहन के लिए एक अनूठी पहल की गई है. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोलसाहबर की टॉपर छात्रा ऐंजल खान को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक स्विफ्ट कार प्रदान की गई. ऐंजल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 95.50 प्रतिशत अंक हासिल करके स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन किया है. यह कार भामाशाह आदिल खान द्वारा प्रदान की गई.
इसके अलावा, बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली पांच अन्य छात्राओं को भी सम्मानित किया गया. इन छात्राओं को एक-एक लाख रुपए के चेक प्रदान किए गए, ताकि उनकी शिक्षा को और आगे बढ़ाया जा सके. यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने और शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक हाकम अली ने कहा, 'ऐसे आयोजन सरकारी स्कूलों को आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. यह न केवल छात्रों को प्रोत्साहित करेगा बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देगा. सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर हो रहा है और ऐसे प्रयासों से लोगों का विश्वास और भी मजबूत होगा.'
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भामाशाह आदिल खान ने कहा, 'शिक्षा ही समाज की प्रगति का मूल आधार है. छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करना हमारा कर्तव्य है. मैं चाहता हूं कि और भी लोग ऐसी पहलों में आगे आएं और सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने में योगदान दें.' ऐंजल खान ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और माता-पिता को दिया. उन्होंने कहा, 'मैं इस उपलब्धि को अपने स्कूल और परिवार के सपोर्ट के बिना हासिल नहीं कर सकती थी. मैं भविष्य में और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं.' इस कार्यक्रम ने न केवल छात्रों को प्रोत्साहित किया बल्कि सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का नजरिया भी बदलने का काम किया है. शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी पहलों से भविष्य में और भी उत्कृष्ट परिणाम सामने आने की उम्मीद है.