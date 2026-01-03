ETV Bharat / state

साल के शुरुआत में ही चंबा में दर्दनाक हादसा, खाई में कार गिरने से दंपति की मौत, एक की हालत गंभीर

चंबा: साल के शुरुआत में ही हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर ईंड नाला के नजदीक ऑल्टो कार गहरी खाई में गिरने से पति-पत्नी की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंच गई और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी.

चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर दर्दनाक हादसा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कार में सवार होकर तीन लोग तीसा से चंबा जा रहे थे, इसी दौरान चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर अचानक गाड़ी का नियंत्रण खोने से बड़ा हादसा हो गया. स्थानीय लोगों और मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को नाले से निकाला और शव पोस्टमार्टम के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा भेज दिया.