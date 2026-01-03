साल के शुरुआत में ही चंबा में दर्दनाक हादसा, खाई में कार गिरने से दंपति की मौत, एक की हालत गंभीर
चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर गहरी खाई में कार गिरने से पति-पत्नी की जान चली गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 3, 2026 at 1:46 PM IST
चंबा: साल के शुरुआत में ही हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर ईंड नाला के नजदीक ऑल्टो कार गहरी खाई में गिरने से पति-पत्नी की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंच गई और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी.
चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर दर्दनाक हादसा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कार में सवार होकर तीन लोग तीसा से चंबा जा रहे थे, इसी दौरान चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर अचानक गाड़ी का नियंत्रण खोने से बड़ा हादसा हो गया. स्थानीय लोगों और मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को नाले से निकाला और शव पोस्टमार्टम के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा भेज दिया.
हादसे में घायल व्यक्ति व्यक्ति की पहचान जगदीश सोनी (पुत्र मोहन लाल), निवासी कुंडी गांव, डाकघर सिद्धोट, तहसील चुराह के रूप में हुई है. घायल को भी नाले से निकाला गया और उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा भेजा गया है.
तीसा से चंबा जाने के दौरान पेश आया हादसा
वहीं, एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि, "घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इसकी गहनता से जांच की जा रही है. इसपर पुलिस निष्पक्षता से जांच करेगी. हालांकि, गाड़ी चौराह क्षेत्र के हिमगिरि क्षेत्र से संबंध रखती है और यह लोग सुबह चंबा के लिए निकले थे. सड़क हादसे में साल के शुरुआत दौर में चंबा के लिए बुरी खबर आई है. सड़क हादसा कैसे हुआ है, पुलिस इसकी तफ्तीश में जुटी है."
