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हिमाचल में गहरी खाई में गिरी अनियंत्रित कार, बेंगलुरु के पर्यटकों समेत चार घायल

दीपक ताल के पास 70 फीट गहरी खाई में गिरी कार ( @KeylongPolice )

लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पाति जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है. जिला लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी में दीपक ताल झील के पास मंगलवार (24 नवंबर) देर रात एक कार अनियंत्रित होकर करीब 60 से 70 फीट गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में चालक समेत चार लोग घायल हो गए. घायलों में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है. वाहन में सवार तीन लोग बेंगलुरु के पर्यटक थे.

दीपक ताल के पास 70 फीट गहरी खाई में गिरी कार