हिमाचल में गहरी खाई में गिरी अनियंत्रित कार, बेंगलुरु के पर्यटकों समेत चार घायल
लाहौल घाटी में खाई में गिरी अनियंत्रित कार. दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची केलांग पुलिस की टीम.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:15 AM IST
लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पाति जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है. जिला लाहौल स्पीति की लाहौल घाटी में दीपक ताल झील के पास मंगलवार (24 नवंबर) देर रात एक कार अनियंत्रित होकर करीब 60 से 70 फीट गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में चालक समेत चार लोग घायल हो गए. घायलों में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है. वाहन में सवार तीन लोग बेंगलुरु के पर्यटक थे.
दीपक ताल के पास 70 फीट गहरी खाई में गिरी कार
पुलिस के अनुसार, कार नंबर HP01K-9570 दीपक ताल के समीप से गुजर रही थी. इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी. 112 आपातकालीन हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस को हादसे की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस चौकी दारचा की टीम फौरन घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.
केलांग पुलिस के अनुसार, हादसे के वक्त वाहन में कुल चार लोग सवार थे. इनमें चालक कुल्लू जिले का निवासी है, जबकि अन्य तीन बेंगलुरु के रहने वाले बताए जा रहे हैं. हादसे में चालक, एक महिला और एक बच्चे को मामूली चोटें आईं हैं, जबकि एक अन्य पुरुष यात्री गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पुलिस ने रेस्क्यू कर पहुंचाया अस्पताल
डीएसपी केलांग केडी शर्मा ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि, "पुलिस टीम और स्थानीय लोगों की सहायता से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को एंबुलेंस के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल केलांग पहुंचाया गया, जहां उसे उपचार के लिए भर्ती करवाया गया. अन्य घायलों को भी प्राथमिक उपचार दिया गया. पुलिस ने घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई पूरी कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है."
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