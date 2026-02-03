ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र SYL नहर में गिरी कार, युवती का शव बरामद, युवक की तलाश जारी

गाड़ी से 17 वर्षीय लड़की की डेड बॉडी मिलीः मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11:00 बजे यह घटना घटी है जहां पर करनाल नंबर एक स्विफ्ट गाड़ी अचानक नहर में गिर जाती है. नहर पर ही काम करने वाले मजदूरों ने इस घटना को देखा. उन्होंने बताया कि गाड़ी में दो लोग सवार थे, जिसमें एक लड़का और लड़की थी. सर्च अभियान के दौरान गाड़ी नहर से बाहर निकाला गया. गाड़ी के अंदर से एक करीब 17 वर्षीय लड़की की डेड बॉडी मिली है.

कुरुक्षेत्रः सुबह कुरुक्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर ज्योतिसर भाखड़ा एसवाईएल नहर में जा गिरी. नदी के पास काम कर रहे मजदूरों ने इस घटना को देखा. मौके से स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोर प्रगट सिंह की टीम को मौके पर बुलाकर सर्च अभियान चलाया. करीब डेढ़ घंटे के सर्च अभियान के बाद गाड़ी को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया है, जिससे एक लड़की का शव बरामद हुआ है. जानकारी के अनुसार गाड़ी में एक लड़का और लड़की मौजूद थे. लड़का गाड़ी नहर में गिरने से बहकर आगे चला गया है, जिसके लिए अब सर्च अभियान चलाया जा रहा है.

कुरुक्षेत्र SYL नहर में गिरी कार (Etv Bharat)

लड़के की तलाश में जुटे हैं गोताखोरः गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया कि उनको सूचना मिली थी की गाड़ी नहर में गिरी है गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया है. लड़की को मृत अवस्था में गाड़ी से बाहर निकाला गया है. लड़का पानी में बह कर आगे निकल गया है जिसको ढूंढने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है. शुरुआती जांच में यही लग रहा है कि यह मामला हादसे का नहीं है. यह सुसाइड है या हादसा. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

मौके पर मौजूद गोताखोर (Etv Bharat)

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थी मृतक छात्राः ज्योतिसर चौकी इंचार्ज संदीप कुमार ने बताया कि "पुलिस को नहर में गाड़ी गिरने की सूचना मिली थी. लड़की के शव को गाड़ी के साथ बाहर निकाल लिया गया है. लड़के के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है. मृतक लड़की की पहचान आरुषि, पुत्री हितेश, पिहोवा कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की छात्रा थी."

राहत बचाव में जुटे लोग (Etv Bharat)

लापता लड़का चंडीगढ़ से कर रहा है बीबीए की पढ़ाईः थाना प्रभारी ने बताया कि "जो लड़का गाड़ी में सवार था उसकी पहचान 22 वर्षीय वरुण सिंगला, गांव मुर्तजापुर, पिहोवा कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है. हालांकि अभी लड़का नहीं मिला है. लड़का चंडीगढ़ से बीबीए की पढ़ाई कर रहा था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. लड़के का परिवार मौके पर पहुंच चुका है. लड़की के परिवार को भी सूचना दे दी गई है . आगे की कार्रवाई की जा रही है."