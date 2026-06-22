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चंपावत में गहरी खाई में गिरी कार, बाप-बेटे गंभीर रूप से घायल, वाहन के उड़े परखच्चे

चंपावत के लोहाघाट तहसील क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा, कार गहरी खाई में गिरी, पिता-पुत्र की हालत गंभीर, हायर सेंटर किया गया रेफर

Champawat Car Accident
चंपावत में गहरी खाई में गिरी कार (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 22, 2026 at 5:32 PM IST

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चंपावत: लोहाघाट तहसील क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां बाराकोट के गल्लागांव-देवलीमाफी मोटर मार्ग पर बसौटी के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में कार सवार पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए. जबकि, कार के परखच्चे उड़ गए. वहीं. स्थानीय ग्रामीणों के रेस्क्यू के बाद दोनों को उप जिला अस्पताल लोहाघाट पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

बसौटी के पास गहरी खाई में गिरी कार: जानकारी के मुताबिक, लोहाघाट के ढटी गांव निवासी नवीन कुमार पुत्र महेश राम (उम्र 44 वर्ष) अपने बेटे सुनील कुमार (उम्र 18 वर्ष) के साथ अल्टो कार संख्या UK 03 2484 से लोहाघाट से अपने गांव लौट रहे थे. तभी दोपहर करीब 1:30 बजे गल्लागांव-देवलीमाफी मोटर मार्ग पर बसौटी के पास उनकी कार अनियंत्रित हो गई. जिससे कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई.

Champawat Car Accident
कार के उड़े परखच्चे (फोटो सोर्स- Police)

मलबे और कीचड़ की वजह से कार फिसलने की कही जा रही बात: बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण सड़क पर जमा मलबे और कीचड़ के चलते वाहन फिसल गया. जिससे कार गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

Champawat Car Accident
खाई में गिरी कार (फोटो सोर्स- Police)

ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर घायलों को पहुंचाया अस्पताल: वहीं, ग्रामीण ललित सिंह बोहरा, गिरीश सिंह, गोपाल सिंह, सुरेश सिंह, मुकेश राम, नरेश राम, सुमन और भावना समेत अन्य लोगों की मदद से दोनों घायलों को खाई से निकालकर उप जिला अस्पताल लोहाघाट पहुंचाया गया. अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विराज राठी, डॉ. हिमांशु शरण, डॉ. रविंद्र बोहरा एवं डॉ. राजीव चौहान की टीम ने घायलों का उपचार किया.

"दो घायलों को अस्पताल लाया गया था. जिनका उपचार किया गया. दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है."- डॉ. विराज राठी, चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला अस्पताल लोहाघाट

सांसद अजय टम्टा, विधायक समेत तमाम लोगों ने जाना घायलों का हाल: वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही लोहाघाट क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे सांसद अजय टम्टा, क्षेत्रीय विधायक खुशाल सिंह अधिकारी, एसडीएम नीतू डांगर, पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, दर्जा राज्य मंत्री सुभाष बगौली समेत कई जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना.

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