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बागेश्वर के भनार मेले से लौट रही कार पिथौरागढ़ में खाई में गिरी, बच्चों की सूझबूझ से बची जानें

भनार मेले से लौट रही कार बरसायत के पास खाई में गिरी ( PHOTO-ETV Bharat )

बेरीनाग: बागेश्वर जिले के प्रसिद्ध शिखर भनार मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार सोमवार सुबह बेरीनाग-थल मोटर मार्ग पर बरसायत के पास अनियंत्रित होकर करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कार चालक समेत चार लोग घायल हो गए. कार में सवार तीन बच्चों को हल्की चोटें आईं, जबकि चालक को गंभीर चोटें लगने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. हादसे के बाद तीनों बच्चों ने अदम्य साहस दिखाते हुए खुद खाई से निकलकर सड़क तक पहुंचकर लोगों को दुर्घटना की सूचना दी.

मिली जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से थल क्षेत्र के भातड़ निवासी 30 वर्षीय संदीप सिंह चौकोड़ी में दुकान चलाते हैं. रविवार को वह बागेश्वर के शिखर भनार मेले में शामिल होने के लिए निकले थे. उनके पड़ोस में रहने वाले तीन बच्चे विवेक (12), पीयूष (13) और करण (12) भी उनके साथ मेला देखने चले गए. चारों थल-नाचनी मार्ग से होते हुए भनार पहुंचे और रातभर मेले में शामिल होने के बाद सोमवार सुबह करीब छह बजे चौकोड़ी के लिए रवाना हुए.