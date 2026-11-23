बागेश्वर के भनार मेले से लौट रही कार पिथौरागढ़ में खाई में गिरी, बच्चों की सूझबूझ से बची जानें
पिथौरागढ़ में बेरीनाग-थल मोटर मार्ग पर बरसात के पास कार खाई में गिर गई. हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 23, 2026 at 1:40 PM IST
बेरीनाग: बागेश्वर जिले के प्रसिद्ध शिखर भनार मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार सोमवार सुबह बेरीनाग-थल मोटर मार्ग पर बरसायत के पास अनियंत्रित होकर करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कार चालक समेत चार लोग घायल हो गए. कार में सवार तीन बच्चों को हल्की चोटें आईं, जबकि चालक को गंभीर चोटें लगने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. हादसे के बाद तीनों बच्चों ने अदम्य साहस दिखाते हुए खुद खाई से निकलकर सड़क तक पहुंचकर लोगों को दुर्घटना की सूचना दी.
मिली जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से थल क्षेत्र के भातड़ निवासी 30 वर्षीय संदीप सिंह चौकोड़ी में दुकान चलाते हैं. रविवार को वह बागेश्वर के शिखर भनार मेले में शामिल होने के लिए निकले थे. उनके पड़ोस में रहने वाले तीन बच्चे विवेक (12), पीयूष (13) और करण (12) भी उनके साथ मेला देखने चले गए. चारों थल-नाचनी मार्ग से होते हुए भनार पहुंचे और रातभर मेले में शामिल होने के बाद सोमवार सुबह करीब छह बजे चौकोड़ी के लिए रवाना हुए.
सुबह करीब 9 बजे बेरीनाग-थल मोटर मार्ग पर बरसायत के पास अचानक कार अनियंत्रित हो गई और सड़क से लगभग 100 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी. दुर्घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम, कोतवाली बेरीनाग और थल पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हुई.
हादसे के बाद कार में सवार तीनों बच्चों ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह खाई से बाहर निकलकर सड़क तक पहुंचे. वहां से गुजर रहे वाहन चालकों को दुर्घटना की जानकारी दी. स्थानीय लोगों ने खाई में फंसे चालक संदीप सिंह को कार से बाहर निकाला और सड़क तक पहुंचाया.
इसी दौरान कांडे-किरौली के पास पहुंची 112 हाईवे पेट्रोलिंग टीम के पुलिसकर्मी नीरज बिष्ट और नीरज चंद ने घायल संदीप को अपने वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग पहुंचाया. यहां प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. देवेश टम्टा ने प्राथमिक उपचार किया. सिर और कमर में चोट होने के कारण संदीप को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि तीनों बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया.
सूचना पर तहसीलदार दयाल चंद्र मिश्रा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना. उन्होंने बताया कि, दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.
खाई में मौत से सामना, तीन बच्चों ने दिखाई बहादुरी: कार हादसे में तीन बच्चों की बहादुरी ने सभी का ध्यान खींचा. करीब 100 फीट गहरी खाई में कार गिरने के बाद 12 से 13 वर्ष की उम्र के विवेक, पीयूष और करण ने घबराने के बजाय हिम्मत दिखाई. तीनों बच्चे किसी तरह खाई से बाहर निकलकर सड़क तक पहुंचे. इसके बाद उन्होंने वहां से गुजर रहे वाहन चालकों को दुर्घटना की जानकारी दी. तीनों बच्चे चौकोड़ी एक पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं.
बच्चों से हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कार में फंसे चालक संदीप सिंह को बाहर निकालने में मदद की. यदि बच्चे समय रहते सड़क तक पहुंचकर लोगों को सूचना नहीं देते तो घायल चालक को अस्पताल पहुंचाने में और देरी हो सकती थी. इतनी कम उम्र में बच्चों द्वारा दिखाई गई सूझबूझ और साहस की क्षेत्र में सराहना हो रही है.
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