उत्तराखंड में गहरी खाई में गिरी कार, युवक की मौत, चालक गंभीर घायल

अल्मोड़ा: उत्तराखंड में सड़क हादसों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन हो रहे हादसों में जहां कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं तो वहीं कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट रहा है. बीते दिन जहां अल्मोड़ा के फलसीमा में सड़क हादसा हुआ था तो वहीं अब बाड़ेछीना–शेराघाट मोटर मार्ग पर एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है. जिसमें कार सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई. जबकि, कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.

बाड़ेछीना–शेराघाट मोटर मार्ग कार खाई में गिरी: पुलिस के मुताबिक, यह हादसा शुक्रवार यानी 24 अक्टूबर को शाम करीब 3 बजे बाड़ेछीना–शेराघाट मोटर मार्ग पर जमराड़ी पावर हाउस के पास हुआ. जहां कनारीछीना से सवारी छोड़कर वापस जमराड़ी लौट रही अल्टो कार संख्या UK 01 1564 अचानक अनियंत्रित होकर करीब 30 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

हादसे में महिपाल नेगी की मौत: इस हादसे में जमराड़ी निवासी 34 वर्षीय महिपाल नेगी पुत्र चंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, बागेश्वर के पारखेत निवासी वाहन चालक नीरज सिंह गैड़ा पुत्र राम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायल चालक को 108 एंबुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धौलछीना भेजा. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर अल्मोड़ा को रेफर कर दिया गया.

महिपाल की मौत पर परिजनों में मचा कोहराम: पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिपाल सिंह के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. महिपाल सिंह की हादसे में मौत की खबर मिलते ही उसके गांव और घर में कोहराम मच गया है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और मार्ग पर जगह-जगह पैराफिट लगाने की मांग की है. ताकि, भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सके.