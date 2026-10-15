देवप्रयाग में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, दो लोगों की दर्दनाक मौत
चंडीगढ़ से रुद्रप्रयाग जा रही एक कार हादसे का शिकार हो गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 15, 2026 at 10:10 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 10:32 AM IST
श्रीनगर: उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. वहीं देवप्रयाग के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कार चालक समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तत्काल घायलों को खाई से बाहर निकालकर हॉस्पिटल भेजा. फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है.
गौर हो कि एक वैगनआर कार संख्या -HR-68 C1242 चंडीगढ़ से रुद्रप्रयाग जा रही थी. देवप्रयाग से लगभग 4 किलोमीटर श्रीनगर की ओर ग्राम पाली स्थित रिवर व्यू कैफे एंड रेस्टोरेंट के पास कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी. कार में चालक समेत कुल पांच लोग सवार थे.
#WATCH | Uttarakhand: A taxi fell into a deep gorge near Pali Pulia on the Rishikesh-Badrinath National Highway, killing two occupants on the spot. Following the accident, police and SDRF teams reached the spot and launched a rescue operation to locate the vehicle and the other occupants.— ANI (@ANI) October 15, 2026
कार चंडीगढ़ से आ रही थी. हादसे की सूचना मिलते ही देवप्रयाग से टीम तुरंत मौके पर पहुंची. हादसे के बारे में SDRF को बताया गया और वे भी वहां पहुंच गए. कार में पांच लोग थे, जिनमें से दो की मौत हो गई. तीन और लोगों को बचा लिया गया और वे खतरे से बाहर हैं. घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है.
-पंकज भट्ट, एसडीएम, कीर्ति नगर
दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर देवप्रयाग पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, टीम ने राहत एवं बचाव कार्य तत्काल शुरू किया. पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाकर खाई में गिरे तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद उपचार के लिए घायलों को सीएचसी बागी देवप्रयाग पहुंचाया गया. हादसे में चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए. वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.
#WATCH | Pankaj Bhatt, SDM Kirti Nagar, says, "The vehicle was plying from Chandigarh. The team from Devprayag rushed to the spot immediately after receiving information. SDRF was informed and they too reached there. There were five occupants in the car; two of them died. Three others were rescued and they are out of danger. They have been sent to the nearest health centre..."— ANI (@ANI) October 15, 2026
घायलों का नाम पता
- उत्तम सिंह (उम्र- 33 वर्ष) पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम लाडोली, रुद्रप्रयाग
- टीशा रावत (उम्र -18 वर्ष) पुत्री लक्ष्मण सिंह रावत निवासी ग्राम बीना, थाना रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग
- सुनीता देवी (उम्र-45 वर्ष) पत्नी लक्ष्मण सिंह रावत निवासी ग्राम बीना, थाना रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग
हादसे में मृतकों का नाम
- सत्येश्वरी देवी (उम्र 72 वर्ष) पत्नी हुकम सिंह चौहान निवासी किमखाल, थाना कर्णप्रयाग, जिला चमोली
- अनिल पुत्र सुदर्शन निवासी किमोली, चमोली (चालक)
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