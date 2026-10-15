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देवप्रयाग में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, दो लोगों की दर्दनाक मौत

गौर हो कि एक वैगनआर कार संख्या -HR-68 C1242 चंडीगढ़ से रुद्रप्रयाग जा रही थी. देवप्रयाग से लगभग 4 किलोमीटर श्रीनगर की ओर ग्राम पाली स्थित रिवर व्यू कैफे एंड रेस्टोरेंट के पास कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी. कार में चालक समेत कुल पांच लोग सवार थे.

कार चंडीगढ़ से आ रही थी. हादसे की सूचना मिलते ही देवप्रयाग से टीम तुरंत मौके पर पहुंची. हादसे के बारे में SDRF को बताया गया और वे भी वहां पहुंच गए. कार में पांच लोग थे, जिनमें से दो की मौत हो गई. तीन और लोगों को बचा लिया गया और वे खतरे से बाहर हैं. घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है.

-पंकज भट्ट, एसडीएम, कीर्ति नगर

दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर देवप्रयाग पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, टीम ने राहत एवं बचाव कार्य तत्काल शुरू किया. पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाकर खाई में गिरे तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद उपचार के लिए घायलों को सीएचसी बागी देवप्रयाग पहुंचाया गया. हादसे में चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए. वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.