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भारतमाला के निर्माणाधीन पुल से हवा में उछलकर 30 फीट नीचे गिरी कार, 4 गंभीर घायल

बिलासपुर: बिलासपुर उरगा मार्ग पर निर्माणाधीन भारतमाला हाइवे में सोमवार रात बड़ा हादसा हो गया.तोरवा थाना क्षेत्र के दर्रीघाट-ढेंका कर्रा के पास अरपा नदी पर बन रहे अधूरे पुल से एक तेज रफ्तार टाटा नेक्सन कार (CG 13 AS 9262) करीब 30 फीट नीचे जा गिरी. हादसे में कार सवार चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी कोरबा से बिलासपुर की ओर आ रहे थे.

तोरवा थाना प्रभारी रजनीश सिंह ने बताया कि रात करीब 8 बजे हादसे की सूचना मिली. जिस स्थान पर दुर्घटना हुई, वहां पुल का निर्माण कार्य अभी अधूरा है और आगे सड़क भी नहीं जुड़ी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार सवारों को इसकी जानकारी नहीं थी. तेज रफ्तार के कारण कार सीधे निर्माणाधीन हिस्से तक पहुंच गई और पुल के अधूरे सिरे से हवा में उछलते हुए करीब 30 फीट नीचे जा गिरी.

चार युवक गंभीर घायल

हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे चारों युवकों को बाहर निकाला. डायल 112 और एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया. सभी घायलों का उपचार जारी है.

निर्माणाधीन पुल से कार नीचे गिरने के बाद मौके पर स्थानीय लोग (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुल के आसपास बैरिकेडिंग और निर्माणाधीन के साइबोर्ड भी लगे

पुल निर्माण के आसपास निर्माण के साइनबोर्ड और बैरिकेडिंग भी लगे है. इसके साथ ही पुल के किनारे मिट्टी के ढेर से ब्लॉक भी किया गया है. बावजूद इसके कार सवार ने वो सब नहीं देखा और वे हादसे का शिकार हो गए. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि घायल रायगढ़ जिले के निवासी हैं. वे कोरबा होते हुए रायपुर जा रहे थे. पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दे दी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.