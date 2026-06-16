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दर्दनाक हादसा: सतलुज नदी में अनियंत्रित होकर गिरी कार, चालक लापता, दूसरे दिन भी रेस्क्यू जारी

​रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कुमारसैन थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक घटना की खबर सामने आई है. पुलिस चौकी सैंज में एक कार अनियंत्रित होकर सतलुज नदी में गिर गई. हादसे के बाद से वाहन चालक लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है.

​मैकेनिक ने आंखों के सामने देखा मंजर

निरमंड ने पुलिस के अनुसार, दुर्घटना सोमवार, 15 जून की शाम करीब छह बजे की है. दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी मानसुख, निवासी गांव लभोरा ने बताया कि लुहरी-आनी सड़क पर नौरी के समीप हादसा पेश आया. वह नौरी में 'ऑटो मोबाइल' मोटर मैकेनिक की दुकान चलाता है. घटना के समय वह अपनी दुकान से नीचे सतलुज नदी की तरफ गया था. ​इसी दौरान उसने देखा कि पराशन की ओर से लुहरी-सैंज की तरफ जा रहा एक सफेद और सिल्वर रंग का वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया. देखते ही देखते वाहन पहाड़ी ढलान पर एक बार पलटा और सीधे सतलुज नदी के बीचों-बीच जा समाया. नदी का बहाव तेज होने के कारण कार पलक झपकते ही पानी में विलीन हो गई.