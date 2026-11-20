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उत्तरकाशी में सीधे भागीरथी नदी में गिरी कार, हादसे में एक व्यक्ति की मौत

भागरथी नदी में गिरी कार ( फोटो- ETV Bharat )

उत्तरकाशी: गंगोत्री हाईवे पर धरासू और रुणवासा के बीच एक कार अनियंत्रित होकर सीधे भागीरथी नदी में जा गिरी. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. दुर्घटनाग्रस्त कार में एक व्यक्ति दिखाई देने की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया.

वहीं, रेस्क्यू के दौरान कार में एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला. पुलिस की मानें तो उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी. जबकि, कार में अन्य लोगों के सवार होने की आशंका को देखते हुए एसडीआरएफ और पुलिस की टीम खाई में लगातार खोजबीन कर रही है.