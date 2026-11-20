उत्तरकाशी में सीधे भागीरथी नदी में गिरी कार, हादसे में एक व्यक्ति की मौत
उत्तरकाशी में अनियंत्रित होकर भागीरथी नदी में जा गिरी. जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई. अन्य की तलाश की जा रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 20, 2026 at 5:12 PM IST
उत्तरकाशी: गंगोत्री हाईवे पर धरासू और रुणवासा के बीच एक कार अनियंत्रित होकर सीधे भागीरथी नदी में जा गिरी. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. दुर्घटनाग्रस्त कार में एक व्यक्ति दिखाई देने की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया.
वहीं, रेस्क्यू के दौरान कार में एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला. पुलिस की मानें तो उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी. जबकि, कार में अन्य लोगों के सवार होने की आशंका को देखते हुए एसडीआरएफ और पुलिस की टीम खाई में लगातार खोजबीन कर रही है.
धरासू थाने और रुणवासा के बीच कार अनियंत्रित होकर गिरी: जानकारी के मुताबिक, धरासू थाना पुलिस को एक सूचना मिली कि धरासू थाने से रुणवासा के बीच एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिर गई है. सूचना देने वाले व्यक्ति ने दुर्घटनाग्रस्त कार में एक व्यक्ति दिखाई देने की जानकारी दी.
इसके बाद धरासू थाने की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और उच्चाधिकारियों को घटना से अवगत कराया. वहीं, चिन्यालीसौड़ से एसडीआरएफ की टीम को भी रेस्क्यू के लिए रवाना किया गया. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर खाई में उतरने के साथ ही बचाव एवं खोजबीन अभियान शुरू किया.
घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत: धरासू थाना पुलिस की मानें तो रेस्क्यू अभियान के दौरान कार में एक व्यक्ति मिला, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी. एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाने की कार्रवाई शुरू की. इसके बाद शव को पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ भेज दिया गया है.
अन्य व्यक्ति की तलाश जारी: पुलिस के मुताबिक, दुर्घटनाग्रस्त कार में केवल एक ही व्यक्ति सवार था या उसमें अन्य लोग भी मौजूद थे, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है. ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति के कार में फंसे होने या खाई में गिरने की आशंका को देखते हुए पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीम ने खोजबीन अभियान जारी रखा है. टीम घटनास्थल के आसपास खाई में भी सघन तलाशी ले रही है.
हादसे में मौत: मृतक की पहचान बरफिया लाल निवासी तुनाल्का, नौगांव (उत्तरकाशी) के रूप में हुई है. वो नौगांव ब्लॉक में शिक्षक बताए जा रहे हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ भेज दिया है. साथ ही परिजनों को सूचना दे दी गई है. फिलहाल, हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस दुर्घटनाग्रस्त कार और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.
"हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है. कार में अन्य लोगों के सवार होने की आशंका को देखते हुए पुलिस और एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है."- दर्शन काला, धरासू थानाध्यक्ष
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