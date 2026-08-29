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उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, 5 लोग गंभीर घायल

देहरादून/विकासनगर: देहरादून जनपद में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. वहीं चकराता में लालपुल के पास एक कार खाई में गिर गई. बताया जा रहा है कि हादसे में पांच लोग गंभीर घायल हो गए. सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ एवं स्थानीय पुलिस सभी घायलों को खाई से निकालकर हॉस्पिटल भेजा. जहां घायलों का उपचार चल रहा है. फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुट गई हैं.

गौर हो कि देहरादून जिले के चकराता में लालपुल के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई. कार अनियंत्रित होकर करीब 35 मीटर खाई में गिर गई. सड़क हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने 112 के माध्यम से पुलिस-प्रशासन को दी. जिसके बाद एसडीआरएफ चकराता से उप निरीक्षक जसपाल सिंह के नेतृत्व में टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. घटनास्थल पर पहुंचने पर टीम को कार संख्या DL9C 8092 सड़क से लगभग 35 मीटर नीचे खाई में गिरी हुई मिली. एसडीआरएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया गया.

सहिया पुलिस चौकी प्रभारी संदीप पंवार के मुताबिक