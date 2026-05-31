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भिलाई के 4 लोगों की हिमाचल प्रदेश में मौत, बेंगलुरु से घूमने गया था परिवार

भिलाई: हिमाचल प्रदेश के चंबा में इनोवा गाड़ी बेकाबू होकर कालाबन के पास गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कुल 8 लोगों की जान चली गई. मरने वालों में भिलाई के चार लोग भी शामिल हैं, जो एक ही परिवार के सदस्य थे. मृतक परिवार बेंगलुरु में रहता था और हिमाचल घूमने के लिए गया था. मौके पर पहुंचे एसपी विजय कुमार सकलानी ने बताया कि हादसे की सूचना सबसे पहले स्थानीय लोगों से पुलिस को मिली. इसके बाद मौक पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. गाड़ी जिस खाई में गिरी उसकी गहराई करीब 500 मीटर है.

भिलाई के 4 लोगों की हिमाचल में मौत, सभी एक परिवार के सदस्य

दरअसल, भिलाई के अरविंद चंद्राकर बेंगलुरु में रहकर नौकरी करते थे. अरविंद परिवार सहित छुट्टियों में हिमाचल प्रदेश के चंबा घूमने के लिए गए थे. जिस गाड़ी में वो सवार थे, वो गाड़ी घाटी में बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में परिवार के मुखिया अरविंद चंद्राकर, पत्नी पिंकी चंद्राकर और उनके दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के वक्त कार में कुल 8 लोग सवार थे. हादसे में सभी की जान चली गई.