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केदारनाथ हाईवे पर गहरी खाई में गिरी कार, दो लोग गंभीर रूप से घायल

गहरी खाई में गिरी कार ( फोटो सोर्स- SDRF )

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ हाईवे पर कार हादसे का शिकार हो गई. जहां जवाड़ी पुल के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से गहरी खाई में जा गिरी. जिसमें दो लोग घायल हो गए. उधर, हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर दो लोगों की जान बचाई. वाड़ी पुल के पास कार खाई में गिरी: जानकारी के मुताबिक, बलेनो कार संख्या DL 8 CAL 5335 जवाड़ी पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. जो मंदाकिनी नदी तट के पास जा पहुंची. घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट रतूड़ा को तत्काल अलर्ट किया गया. जिस पर उप निरीक्षक संतोष परिहार के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. घायल अवस्था में कार में फंसे मिले दो लोग: मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस एवं डीडीआरएफ के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया. जब टीम नीचे पहुंची तो कार खाई में क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी मिली. जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल होकर फंसे हुए थे. ऐसे में गहरी खाई, फिसलन भरे रास्ते और अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया. कार हादसे का शिकार (फोटो सोर्स- SDRF)