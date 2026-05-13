केदारनाथ हाईवे पर गहरी खाई में गिरी कार, दो लोग गंभीर रूप से घायल
केदारनाथ हाईवे पर जवाड़ी पुल के पास कार खाई में गिरी, हादसे में केदारनाथ जा रहे दो लोग घायल, एसडीआरएफ ने बचाई जान
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 13, 2026 at 10:07 PM IST|
Updated : May 13, 2026 at 10:37 PM IST
रुद्रप्रयाग: केदारनाथ हाईवे पर कार हादसे का शिकार हो गई. जहां जवाड़ी पुल के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से गहरी खाई में जा गिरी. जिसमें दो लोग घायल हो गए. उधर, हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर दो लोगों की जान बचाई.
वाड़ी पुल के पास कार खाई में गिरी: जानकारी के मुताबिक, बलेनो कार संख्या DL 8 CAL 5335 जवाड़ी पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. जो मंदाकिनी नदी तट के पास जा पहुंची. घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट रतूड़ा को तत्काल अलर्ट किया गया. जिस पर उप निरीक्षक संतोष परिहार के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई.
घायल अवस्था में कार में फंसे मिले दो लोग: मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस एवं डीडीआरएफ के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया. जब टीम नीचे पहुंची तो कार खाई में क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी मिली. जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल होकर फंसे हुए थे. ऐसे में गहरी खाई, फिसलन भरे रास्ते और अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया.
बमुश्किल किया गया रेस्क्यू: इसके बावजूद एसडीआरएफ टीम ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए गोल्डन ऑवर की महत्ता को ध्यान में रखकर तत्काल रेस्क्यू शुरू किया. जवानों ने कठिन परिस्थितियों के बीच दोनों घायलों तक पहुंच बनाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. फिर स्ट्रेचर की मदद से दोनों को सड़क तक लाया गया.
🚨 रुद्रप्रयाग के जवाड़ी पुल के पास 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार से SDRF ने त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाकर 2 घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला।— SDRF Uttarakhand Police (@uksdrf) May 13, 2026
दुर्गम परिस्थितियों में टीम ने साहस व सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों को अस्पताल भिजवाया। 👏#SDRF #RescueOperation #Rudraprayag pic.twitter.com/e6deBqrU3j
केदारनाथ जा रहे थे कार सवार: इसके बाद जहां प्राथमिक उपचार देकर से नजदीकी अस्पताल भेजा गया. जहां पर उपचार चल रहा है. बताया जा रहा है कि कार सवार दोनों लोग केदारनाथ जा रहे थे. तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गए. दोनों दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं. फिलहाल, पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है.
सड़क पर दर्द से कराहते रहे घायल: वहीं, खाई से बाहर निकाले गए घायल काफी देर तक सड़क किनारे दर्द से कराहते रहे, लेकिन समय पर एंबुलेंस मौके तक नहीं पहुंच सकी. हालात इतने खराब हो गए कि आखिरकार आपदा राहत टीम के वाहन से ही घायलों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा.
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