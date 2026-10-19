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लाहौल घाटी में चंद्राभागा नदीं में गिरी कार, हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 घायल

चंद्राभागा नदीं में गिरी कार, 4 लोगों की मौत ( ETV Bharat )

लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति में हुए सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई. जानकारी के अनुसार शाम करीब 4:00 बजे तांदी क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई. जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

लाहौल स्पीति पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, Hyundai i20 कार (HR 03P 3251 कुठाड़ (तांदी) गांव से शादी समारोह में शामिल होने के लिए सलग्रां गांव की ओर जा रहा था. इस वाहन में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें छह व्यक्ति सलग्रां गांव और एक व्यक्ति भुजंड गांव का निवासी था. ऐसे में जब कार SH-26 सड़क मार्ग पर वीर मंदिर, तांदी के समीप एक मोड़ पर पहुंचा तो चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा, जिसके परिणामस्वरूप वाहन सड़क से नीचे चंद्रभागा नदी के किनारे जा गिरा. इस सड़क दुर्घटना में तीन व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.