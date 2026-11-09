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दीपावली की रात अंता नहर में गिरी कार, युवक की डूबने से मौत

रात में नहर में युवक की तलाश करती एसडीआरफ टीम ( ETV Bharat Baran )

बारां: दीपावली के दिन देर रात जिले के अंता में दायीं मुख्य नहर में कार गिरने से एक हादसा हो गया. कार में सवार युवक पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. युवक को बचाने के लिए पुलिस कर्मियों ने भी नहर में उतरकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी का तेज बहाव होने से सफलता नहीं मिली.

अंता थानाधिकारी भूपेश शर्मा ने बताया कि उन्हें दीपावली की रात हादसे की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही वे और अंता DySP पुष्पेंद्र आड़ा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उस समय कार नहर में समा चुकी थी. पुलिस ने कार चालक लिसाड़ी निवासी आशीष मीणा को बचाने की कोशिश की. दो जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नहर में उतरकर युवक को तलाशने और बचाने का प्रयास किया भी, लेकिन तेज बहाव के कारण कार चालक को बचा नहीं पाए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कोटा से SDRF की टीम को बुलाया गया.