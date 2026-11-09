दीपावली की रात अंता नहर में गिरी कार, युवक की डूबने से मौत
पुलिस ने SDRF की टीम बुलाकर तलाशी अभियान चलाया. पांच घंटे चले अभियान के बाद सोमवार सुबह नहर से कार व शव निकाला जा सका.
Published : November 9, 2026 at 10:20 AM IST
बारां: दीपावली के दिन देर रात जिले के अंता में दायीं मुख्य नहर में कार गिरने से एक हादसा हो गया. कार में सवार युवक पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. युवक को बचाने के लिए पुलिस कर्मियों ने भी नहर में उतरकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी का तेज बहाव होने से सफलता नहीं मिली.
अंता थानाधिकारी भूपेश शर्मा ने बताया कि उन्हें दीपावली की रात हादसे की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही वे और अंता DySP पुष्पेंद्र आड़ा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उस समय कार नहर में समा चुकी थी. पुलिस ने कार चालक लिसाड़ी निवासी आशीष मीणा को बचाने की कोशिश की. दो जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नहर में उतरकर युवक को तलाशने और बचाने का प्रयास किया भी, लेकिन तेज बहाव के कारण कार चालक को बचा नहीं पाए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कोटा से SDRF की टीम को बुलाया गया.
रात करीब 12 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. इसके बाद SDRF के जवानों ने नहर में सर्च अभियान चलाया और कार को बाहर निकालने के लिए मशक्कत शुरू की. करीब 5 घंटे चले बचाव अभियान के बाद सोमवार अलसुबह करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार को नहर से बाहर निकाला जा सका. हालांकि, इस हादसे में कार सवार आशीष मीणा की जान नहीं बचाई जा सकी.
हादसे की खबर फैलने के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग जमा हो गए. वहीं, सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अंता अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया. हादसे के बाद परिवार में शोक का माहौल है. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.