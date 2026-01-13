ETV Bharat / state

अंबाला थाने में कार ब्लास्ट मामला: खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली जिम्मेदारी? पुलिस की गिरफ्त से बाहर आरोपी

अंबाला: बलदेव नगर थाना में एक शख्स ने मारुति 800 कार खड़ी करके उसमें आग लगा दी. शख्स ने इसका वीडियो भी बनाया और कई जगह उसे शेयर किया. आग की भनक लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई. बताया जा रहा है कि कार में 5-5 किलो के तीन गैस सिलेंडर भी रखे थे. इस घटना के बाद पुलिस ने कार नंबर DL 3CAZ6681 को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

अंबाला पुलिस स्टेशन में कार में आग: ये पूरी वारदात थाने में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है. शनिवार की देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया. एसपी अंबाला अजीत सिंह शेखावत, एसटीएफ अंबाला, डीएसपी अमन कुमार, फॉरेंसिक की टीम और बम स्क्वायड टीम के साथ-साथ CID की सभी टीम मौके पर पहुंची थी.

बड़ा हादसा होने से टला: एसपी उत्तम ने बताया कि "बलदेव नगर थाना में एक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर आता है और वहां पर खड़ी करके चला जाता है, फिर से वापस आता है और गाड़ी की वीडियो बनाता है और आग लगाकर चला जाता है. कार में सिलेंडर रखे हुए थे. पुलिस ने तुरंत का आग पर काबू पा लिया. जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया."

जांच एजेंसिया मामले की जांच में जुटी: फिलहाल इस मामले में जांच एजेंसियां पूरी तरह जांच कर रही है. जानकारी देते हुए अंबाला ASP उत्तम ने बताया कि "बलदेव नगर थाने में गाड़ी में आग लगने के बाद जब बॉम्ब स्क्वाड टीम पहुंची, तो गाड़ी में सिलेंडर पाए गए, फिलहाल इस मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है." ASP ने बताया कि "गाड़ी का नंबर दिल्ली का है और कई बार ये गाड़ी सेल हो चुकी है. इसका असली मालिक एक वर्ष पहले मर चुका है."