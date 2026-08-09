बहराइच में ICP परिसर में गेट पर कार से मारी टक्कर; चालक मौके से हुआ फरार, पुलिस ने दर्ज की FIR
रुपईडीहा थानाध्यक्ष हरेंद्र मिश्रा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 11:31 PM IST
बहराइच : भारत-नेपाल सीमा स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) परिसर में रविवार को गेट पर कार के टक्कर मारने का मामला सामने आया है. आरोप है कि कार चालक ने चेक पोस्ट पर लगे गेट पर टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया. इस मामले में चेक पोस्ट पर तैनात सुरक्षा अधिकारी ने थाने पर तहरीर दी है. वहीं, पुलिस एफआईआर दर्जकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है
इंडो नेपाल बॉर्डर पर बने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) परिसर में रविवार को गेट पर कार के टक्कर मारने का मामला सामने आया है. परिसर में तैनात जवानों ने कार को देखा और रोकने का प्रयास किया और सभी गेटों को बंद करा दिया.
आरोप है कि तेज रफ्तार कार चालक ने गेट पर टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया. इस दौरान परिसर में खड़े कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए. घटना को लेकर आईसीपी पर तैनात सुरक्षा अधिकारी ने रूपईडीहा थाने में तहरीर सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की है.
रुपईडीहा थानाध्यक्ष हरेंद्र मिश्रा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस टीम द्वारा पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है. कार जो कोतवाली नगर इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति के नाम दर्ज है.
उन्होंने बताया कि इस कार को कौन चला रहा था और किस मकसद से वह आईसीपी परिसर के अंदर प्रवेश की है, जवानों द्वारा रोके जाने पर क्यों भागा है? इसकी भी जानकारी की जा रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.
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