Watch Video; कार ड्राइवर की दबंगई, टोल प्लाजा पर टोलकर्मियों को रौंदने की कोशिश की
हापुड़ में बृजघाट टोल प्लाजा पर मामूली विवाद के बाद कार चालक ने दौड़ाई कार, वीडियो वायरल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 1:50 PM IST|
Updated : February 13, 2026 at 2:43 PM IST
हापुड़ः जिले में एक कार ड्राइवर की दबंगई सामने आई है. टोल प्लाजा पर टोलकर्मियों और कार ड्राइवर में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इसके बाद कार ड्राइवर को इतना गुस्से में आ गया कि उसने आगे जाकर यू टर्न लेने के बाद टोलकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया. टोलकर्मियों को कार से कुचलने का मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो वायरल हो रहा है. हालांकि इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से अभी तक थाने में तहरीर नहीं दी गई है.
जानकारी के मुताबिक, गढ़ कोतवाली क्षेत्र के बृजघाट टोल प्लाजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि टोलकर्मी भागते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं, तेज रफ्तार से कार टोल कर्मियों को कुचलने का प्रयास करती है. एक को टक्कर भी मार देती है. कार थोड़ी देर घुमाने के बाद जिसके बाद कार चालक कार को लेकर मौके से फरार हो जाता है.
गढ़ कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार बिष्ट ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. कार चालक का कहना है कि टोलकर्मियों ने उसके और उसके परिवार के साथ मामूली विवाद के बाद जमकर अभद्रता और गाली गलौज की थी. हालांकि अभी दोनों तरफ से तहरीर नहीं मिली है. पूरे मामले की जांच की जा रही है जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
हालांकि टोल कर्मियों द्वारा वाहन चालकों से अभद्रता का यह पहला मामला नहीं है. टोलकर्मियों द्वारा वाहन चालकों से आए दिन मारपीट, अभद्रता और परिजनों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं. इसके बाद वाहन चालकों और टोलकर्मियों में विवाद भी देखने को मिलते रहते हैं.
