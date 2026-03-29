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गुरुग्राम में कार की बीच सड़क स्टंटबाज़ी, कभी इधर, कभी उधर लगा घुमाने, करतब देख सहमे लोग

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर एक कार चालक ने खतरनाक स्टंट किया.

GURUGRAM ROAD STUNTS
गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर खतरनाक स्टंट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 29, 2026 at 10:00 PM IST

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गुरुग्रामः स्थानीय गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर रविवार सुबह एक कार ड्राइवर द्वारा खतरनाक तरीके से स्टंट करने का मामला सामने आया है. एक चालक अचानक से बीच सड़क पर अपनी कार को राउंड में घुमाने लगा. इस घटना ने राहगीरों को चौंका दिया. पीछे आ रहे एक कार ड्राइवर ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

यह कोई बंद रोड या स्टंट जोन नहीं थाः दरअसल, सुबह करीब साढ़े छह बजे ट्रैफिक सिग्नल पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक एक कार ने बीच सड़क पर ड्रिफ्टिंग शुरू कर दी. यह कोई बंद रोड या स्टंट जोन नहीं था, बल्कि पूरी तरह लाइव ट्रैफिक सिग्नल था जहां कई अन्य वाहन भी चल रहे थे.

कार ड्राइवर द्वारा खतरनाक तरीके से स्टंट (Etv Bharat)

स्टंट के समय वाहन चालकों ने अपनी गाड़ियां रोक दीः कार चालक का स्टंट देखकर ड्राइवरों ने अपने वाहन रोक लिए, क्योंकि कार ड्राइवर के स्टंट से हादसे का खतरा बन गया था. दूसरी कार के ड्राइवर द्वारा इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि हाल के दिनों में पुलिस की ओर से सड़क पर स्टंट करने वाले कई वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है. इसके लिए कई वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया है.

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