लखनऊ में CCTV में दिखा रफ्तार का कहर, आरोपी छात्र पुलिस हिरासत में, FIR दर्ज

लखनऊ : राजधानी के बंथरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को आधा दर्जन लोगों को कार से रौंदने के मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. हादसे में छह वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी. पुलिस ने मासूम की नानी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है.

डीसीपी, साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि कल देर रात बंथरा थाना को सूचना मिली थी कि एक कार द्वारा अनियंत्रित होकर एक्सीडेंट हो गया है. जिसमें की चार लोग घायल हो गए हैं. एक बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई है, इसको तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है. गाड़ी और ड्राइवर दोनों को पकड़ लिया गया है. चालक का नाम गौरव सिंह है, जोकि वर्तमान में पुलिस हिरासत में है. जितने भी घायल हैं, सब ठीक हैं, उनका उपचार चल रहा है. अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.





बंथरा इंस्पेक्टर राणा राजेश्वर सिंह ने बताया कि मृतक दीक्षांत की नानी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है. नानी ने जो तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि धारा 106(2) के तहत मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है. आरोपी की उम्र करीब 21 वर्ष है.