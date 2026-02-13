लखनऊ में CCTV में दिखा रफ्तार का कहर, आरोपी छात्र पुलिस हिरासत में, FIR दर्ज
डीसीपी, साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 8:12 PM IST
लखनऊ : राजधानी के बंथरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को आधा दर्जन लोगों को कार से रौंदने के मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. हादसे में छह वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी. पुलिस ने मासूम की नानी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है.
डीसीपी, साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि कल देर रात बंथरा थाना को सूचना मिली थी कि एक कार द्वारा अनियंत्रित होकर एक्सीडेंट हो गया है. जिसमें की चार लोग घायल हो गए हैं. एक बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई है, इसको तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है. गाड़ी और ड्राइवर दोनों को पकड़ लिया गया है. चालक का नाम गौरव सिंह है, जोकि वर्तमान में पुलिस हिरासत में है. जितने भी घायल हैं, सब ठीक हैं, उनका उपचार चल रहा है. अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
बंथरा इंस्पेक्टर राणा राजेश्वर सिंह ने बताया कि मृतक दीक्षांत की नानी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है. नानी ने जो तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि धारा 106(2) के तहत मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है. आरोपी की उम्र करीब 21 वर्ष है.
जानकारी के मुताबिक, आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी की गाड़ी मांगकर एक पार्टी में जा रहा था. इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है. पुलिस के मुताबिक, मौके पर जांच पड़ताल में पता चला कि तेज रफ्तार कार लखनऊ से कानपुर की ओर जा रही थी. कार ने सबसे पहले सड़क किनारे खड़ी प्रमोद कुमार की बाइक को टक्कर मारी थी. इसके बाद 12 साल के अरमान और फिर एक ही परिवार के तीन सदस्यों साधना पटेल (35), उनकी सास मीना देवी (60) और 6 वर्षीय बेटे दीक्षांत को बुरी तरह कुचल दिया था. कार ने ई-रिक्शा चालक अवध बिहारी और एक खाली खड़े ऑटो को भी जोरदार टक्कर मारी थी.
अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह ने बताया कि नोटिफिकेशन जारी करते समय बीएनएस का 106(2) सेक्शन छोड़ कर सभी सेक्शन लागू किए हैं. लिहाजा सेक्शन 106(2) अस्तित्व में नहीं है. इसके चलते पुलिस 106(2) के तहत एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है.
बीएनएस धारा 281 लापरवाही से गाड़ी चलाने, जिसमें मात्र 6 माह की सजा व ₹1000 का जुर्माने की सजा है. बीएनएस की धारा 125(A) लापरवाही व जल्दबाजी के चलते जीवन को खतरे में डालने, जिसमें तीन माह तक की सजा व जुर्माना है. बीएनएस की धारा 125(B) जीवन को खतरे में डालने, जिसमें तीन माह की सजा व जुर्माना है. धारा 106(1) लापरवाही या उतावलेपन में किसी की मृत्यु का कार्य करना, जिसमें 5 वर्ष तक की सजा है.
