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शाहजहांपुर में कार ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, खेत से शव बरामद

शाहजहांपुर: जिला के थाना पुवाया क्षेत्र में सोमवार रात एक कार ड्राइवर कि गोली मारकर हत्या कर दी गई, सुचना पर पहुंची पुलीस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.





कार ड्राइवर की हत्या: ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दीक्षा भवरे के आनुसार, घटना थाना पुवाया क्षेत्र के विरमरोड की है, जहां, आज तड़के सुबह लोगों ने सड़क किनारे खेत में एक कार खड़ी देखी, जिसका दरवाजा खुला था, ग्रामीणों ने जब कार में झांक कर देखा तो अंदर एक युवक की खून से लथपथ लाश पड़ी थी, जिससे इलाके में अफरा-तफरा मच गई.

ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि युवक की पीठ में गोली मारी गई है. शव की पहचान कुलदीप निवासी नई बस्ती दलेलगंज शाहजहांपुर के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि शहर के दलेलगंज क्षेत्र के रहने वाले कुलदीप की कार को रविवार के दिन बुक करा कर बारात ले जाया गया था, बारात जहां रुकी थी उससे 2 किलोमीटर दूर, खेत में कार समेत ड्राइवर की शव बरामद हुई है.