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कानपुर में कार चालक ने बच्चे को कुचला; CCTV में कैद हुई वारदात, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

डीसीपी पश्चिम एस. एम. कासिम आबिदी ने बताया कि पिता की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है.

CCTV में कैद हुई वारदात
CCTV में कैद हुई वारदात (Video credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 4:15 PM IST

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कानपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र में दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है. कैलाश विहार में एक कार चालक पर साइकिल चला रहे बच्चे (12) को कुचलने का आरोप लगा है. हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर कार को कब्जे में ले लिया है और आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है. पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई है.

CCTV में कैद हुई वारदात (Video credit: ETV Bharat)

मामले में डीसीपी पश्चिम एस. एम. कासिम आबिदी ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार को कब्जे में ले लिया है. आरोपी ड्राइवर की पहचान आशीष दिवाकर के रूप में हुई है. कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और फरार ड्राइवर की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

कैलाश विहार निवासी संदीप तिवारी का बेटा आदित्य (12) घर के बाहर साइकिल चला रहा था. परिजनों का आरोप है कि इस दौरान एक कार सामने आ गई, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी. कार का अगला पहिया बच्चे के ऊपर चढ़ गया और गाड़ी उसे करीब 30 मीटर तक घसीटती चली गई. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. परिजनों ने तुरंत घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया.

पिता संदीप तिवारी का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कार सवार काफी देर से इलाके में रेकी कर रहे थे और उन्होंने जानबूझकर एक्सीडेंट किया है. डॉक्टरों के मुताबिक, सीटी स्कैन और जांच रिपोर्ट में बच्चे के पैर, सीने और कंधे में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है. इसके अलावा शरीर के अंदरूनी हिस्सों में चोट की आशंका के चलते उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

यह भी पढ़ें : कानपुर देहात: रसूलाबाद में कार ने 2 साल की बच्ची को कुचला, देखें CCTV वीडियो

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