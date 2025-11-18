ETV Bharat / state

रांची में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, आधा दर्जन घायल

रांचीः राजधानी रांची में सोमवार की देर रात सड़क पर जमकर हंगामा हुआ. हंगामा की वजह बनी एक तेज रफ्तार कार, जिसकी रफ्तार ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं. मामले को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा थाने में हंगामा भी किया गया.

नशे में था चालक

रांची के चुटिया इलाके में नशे में धुत एक कार चालक ने कई लोगों को धक्का मार दिया. इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घटना सोमवार रात की है. घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने कार चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने कार चालक को आक्रोशित भीड़ से बचाया और उसे हिरासत में ले लिया. वहीं, भीड़ ने कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना में घायल स्विगी कर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है.

आक्रोशित लोग और पुलिस ने पीछा कर कार चालक को पकड़ा

स्थानीय लोगों के अनुसार गाड़ी संख्या जेएच01एफएफ 6112 की कार बहुबाजार से तेज रफ्तार में चुटिया की ओर जा रही थी. इसी दौरान नशे में धुत कार चालक ने चुटिया राम मंदिर के पास खड़े चार युवकों को धक्का मार दी. चारों युवकों के हाथों-पैरों में गंभीर चोटें आई हैं.

एक स्विगी कर्मी भी घायल