रांची में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, आधा दर्जन घायल

रांची में एक शराबी ड्राइवर ने कई लोगों को टक्कर मार दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया.

DRUNKEN DRIVER HITS SEVERAL PEOPLE
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 18, 2025 at 9:30 AM IST

3 Min Read
रांचीः राजधानी रांची में सोमवार की देर रात सड़क पर जमकर हंगामा हुआ. हंगामा की वजह बनी एक तेज रफ्तार कार, जिसकी रफ्तार ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं. मामले को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा थाने में हंगामा भी किया गया.

नशे में था चालक

रांची के चुटिया इलाके में नशे में धुत एक कार चालक ने कई लोगों को धक्का मार दिया. इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घटना सोमवार रात की है. घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने कार चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने कार चालक को आक्रोशित भीड़ से बचाया और उसे हिरासत में ले लिया. वहीं, भीड़ ने कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना में घायल स्विगी कर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है.

आक्रोशित लोग और पुलिस ने पीछा कर कार चालक को पकड़ा

स्थानीय लोगों के अनुसार गाड़ी संख्या जेएच01एफएफ 6112 की कार बहुबाजार से तेज रफ्तार में चुटिया की ओर जा रही थी. इसी दौरान नशे में धुत कार चालक ने चुटिया राम मंदिर के पास खड़े चार युवकों को धक्का मार दी. चारों युवकों के हाथों-पैरों में गंभीर चोटें आई हैं.

एक स्विगी कर्मी भी घायल

स्थानीय लोगों ने जब शोर मचाया तो कार चालक कार लेकर तेजी से भागने लगा, उसका पीछा भी स्थानीय लोग करने लगे. यह देखकर कार चालक तेजी से गाड़ी लेकर भागने लगा. चुटिया पावर हाउस के पास उसने बाइक से जा रहे स्विगी कर्मी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से स्विगी कर्मी सड़क किनारे जा गिरा. उसे गंभीर चोटें लगी हैं. हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पीसीआर पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर कार चालक का पीछा करने लगे.

पुलिस ने जब्त की कार

स्थानीय लोगों ने महादेव मंडा के पास कार चालक को पकड़ लिया. आक्रोशित लोग कार चालक पर टूट पड़े. उसकी जमकर धुनाई कर दी. उसकी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. इसी बीच पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आक्रोशित भीड़ से कार चालक को छुड़ाकर सीधे थाने ले आई. वहीं पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया.

कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है. उसका मेडिकल भी करवाया गया. जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. सभी घायलों का इलाज चल रहा है:- पूनम कुजूर, चुटिया थाना प्रभारी

