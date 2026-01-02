ETV Bharat / state

बर्थडे से पहले मौत: पेट्रोल लेने पहुंचे युवक को कार ने रौंदा

रांची के बिरसा चौक के पास एक कार चालक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी. इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई.

Ranchi Accident
कार की तस्वीर (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 2, 2026 at 2:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची में जन्मदिन की तैयारी कर रहा एक युवक लापरवाह ड्राइवर के रफ्तार का शिकार हो गया. पेट्रोल पंप पर ही लापरवाह कार ड्राइवर ने विवेक नाम के युवक को कुचल दिया. इलाज के दौरान विवेक की मौत हो गई.

31 दिसंबर की रात की घटना

नए साल की पूर्व संध्या पर हुए एक दुखद हादसे ने बिरसा चौक में रहने वाले एक परिवार की इकलौती चिराग बुझा दी. रांची के बिरसा चौक, लंका कॉलोनी में रहने वाले ऑटो-रिक्शा ड्राइवर फूलचंद तिर्की के इकलौते बेटे विवेक कुमार तिर्की की 31 दिसंबर की रात सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई.

Ranchi Accident
पम्प पर विवेक को कुचल कर भागता कार सवार (ईटीवी भारत)

जानकारी के मुताबिक, विवेक 31 दिसंबर की रात अपने स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए बिरसा चौक स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर गया था. उसी समय, एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया.

स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद पंप के कर्मियों और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और विवेक को अस्पताल ले गए, लेकिन 1 जनवरी की रात उसकी मौत हो गई. विवेक एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था और अपने पिता का इकलौता सहारा था.

Ranchi Accident
विवेक (फाइल फोटो - ईटीवी भारत)

1 जनवरी को था जन्मदिन

मृतक विवेक के पिता फूलचंद ने बताया कि दुखद यह है कि 1 जनवरी को उनके बेटे का जन्मदिन भी था. वह अपने जन्मदिन के लिए केक खरीदने घर से निकला था, लेकिन वापस कफन में लौटा. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. 2 जनवरी को परिजन और मोहल्ले वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपी कार ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई.

CCTV फुटेज में कैद घटना

पेट्रोल पंप पर हुई पूरी घटना पंप के CCTV कैमरों में कैद हो गई. जगन्नाथपुर थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि हादसे के बाद कार ड्राइवर थोड़ी दूर पर अपनी कार छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने कार जब्त कर ली है. शुक्रवार को परिवार की ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस फरार कार चालक की तलाश में जुट गई है.

यह भी पढ़ें:

धनबाद में सड़क दुर्घटना में दो युवक की मौत, खड़ी ट्रक में बाइक की जोरदार टक्कर से हादसा

सड़क हादसे में झारखंड पुलिस के जवान की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से गयी जान

स्कूटी में मारी टक्कर फिर चलती ट्रेलर को छोड़ फरार हो गया चालक, चाचा-भतीजे समेत तीन की मौत

TAGGED:

BIRSA CHOWK PETROL PUMP ACCIDENT
ACCIDENT IN RANCHI
CAR DRIVER HIT SCOOTY RIDER
रांची में एक्सीडेंट
RANCHI ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.