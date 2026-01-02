ETV Bharat / state

बर्थडे से पहले मौत: पेट्रोल लेने पहुंचे युवक को कार ने रौंदा

रांची: राजधानी रांची में जन्मदिन की तैयारी कर रहा एक युवक लापरवाह ड्राइवर के रफ्तार का शिकार हो गया. पेट्रोल पंप पर ही लापरवाह कार ड्राइवर ने विवेक नाम के युवक को कुचल दिया. इलाज के दौरान विवेक की मौत हो गई.

31 दिसंबर की रात की घटना

नए साल की पूर्व संध्या पर हुए एक दुखद हादसे ने बिरसा चौक में रहने वाले एक परिवार की इकलौती चिराग बुझा दी. रांची के बिरसा चौक, लंका कॉलोनी में रहने वाले ऑटो-रिक्शा ड्राइवर फूलचंद तिर्की के इकलौते बेटे विवेक कुमार तिर्की की 31 दिसंबर की रात सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई.

पम्प पर विवेक को कुचल कर भागता कार सवार (ईटीवी भारत)

जानकारी के मुताबिक, विवेक 31 दिसंबर की रात अपने स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए बिरसा चौक स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर गया था. उसी समय, एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया.

स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद पंप के कर्मियों और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और विवेक को अस्पताल ले गए, लेकिन 1 जनवरी की रात उसकी मौत हो गई. विवेक एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था और अपने पिता का इकलौता सहारा था.