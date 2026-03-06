ETV Bharat / state

धनबाद में मामूली विवाद पर फल विक्रेता को कार से घसीटा, अस्पताल में इलाज जारी

रिपोर्ट: नरेंद्र निषाद

धनबाद: जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र के केंदुआ मोड़ के पास एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. मामूली कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने एक फल विक्रेता को कार से करीब 100 मीटर तक घसीट दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना में उसके सिर पर गहरी चोट आई है. बताया जा रहा है कि घटना केंदुआ मोड़ स्थित बिहारी लाल चौधरी के घर के पास की है. जानकारी के मुताबिक एक कार आकर फल विक्रेता के ठेले के सामने रुकी. कार में बैठे एक युवक ने बाहर बियर की बोतल रखकर शराब पीना शुरू कर दिया. फल विक्रेता ने जब इसका विरोध किया तो दोनों के बीच बहस होने लगी.

कार का दरवाजा खोलकर फलवाले को खींचा अंदर

देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए दुकानदार के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि इसी दौरान युवक ने कार का दरवाजा खोलकर फल विक्रेता को जबरन अंदर खींच लिया और तेज रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ा दी. कुछ दूरी तक दुकानदार को कार के साथ घसीटता रहा और करीब 100 मीटर बाद चलती गाड़ी से सड़क पर गिर गया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.



पीड़ित ने दिया थाने में लिखित आवेदन

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल दुकानदार को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद केंदुआ थाना पुलिस हरकत में आई और मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. केंदुआडीह थाना प्रभारी प्रमोद पांडे ने कहा कि घायल राजकुमार के द्वारा थाना में लिखित आवेदन दिया गया है.