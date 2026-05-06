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अल्मोड़ा रानीखेत में दर्दनाक सड़क हादसा, घर की छत पर गिरी कार, चालक की मौत

देहरादून: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. बुधवार 6 मई तड़के सुबह करीब 3 बजे रानीखेत तहसील के अंतर्गत ग्राम देहोली (चौबटिया) में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 15-20 मीटर नीच एक मकान की छत पर जा गिरी. इस भीषण हादसे में कार चालक की मौक पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोग मौके पर जुट गए.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वाहन संख्या UK02-TA-3159 (वेगनआर) देहोली क्षेत्र से गुजर रहा था. इसी दौरान चालक अचानक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा. जिसके चलते कार सीधे सड़क से नीचे जा गिरी. कार गिरते हुए सीधे स्थानीय निवासी लाल सिंह के मकान की छत पर आकर टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के की हिस्सों के परखच्चे उड़ गए . घर की छत को भी भारी नुकसान पहुंचा हैय

हादसे में जान गंवाने वाले चालक की पहचान भुवन प्रसाद (32 वर्ष) पुत्र गोपाल राम निवासी ग्राम मटेला काफलीगैर जिला बागेश्वर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि हादसे के समय वह कार में अकेले सवार थे. दुर्घटना इतनी भयावह थी कि उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं मिला. उनकी मौके पर ही उनकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. हालात का जायजा लिया. जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रानीखेत चिकित्सालय भेजा गया है. पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. सभी रानीखेत के लिए रवाना हो चुके हैं.



स्थानीय लोगों में दहशत: इस हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से कार घर की छत पर गिरी वह बेहद खौफनाक दृश्य था. गनीमत यह रही कि हादसे के समय मकान के अंदर कोई हताहत नहीं हुआ, वरना नुकसान और भी बड़ा हो सकता था. उत्तराखंड मे इस तरह के हदसे पहले भी हो चुके हैं. संकरी सड़कें, तीखे मोड़ और तेज रफ्तार अक्सर हादसों का कारण बनते हैं.