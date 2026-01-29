ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा: ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने की कार को रोकने की कोशिश, तो चालक ने बोनट पर लटकाकर घसीटा

ग्रेटर नोएडा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई.- कार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की.

ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की
ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 29, 2026 at 7:21 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली/ ग्रेटर नोएडा: यूपी के ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा-2 इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. वाहनों की चेकिंग कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने जब एक कार को रोकने की कोशिश की तो, कार सवार ने कार को रोकने के बजाय ट्रैफिक पुलिस को कुचलने की कोशिश की. बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस कार की बोनट पर सवार हो गया कार सवार उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया.

​यह पूरी घटना ग्रेटर नोएडा की AWHO टाउनशिप के पास की बताई जा रही है. सफेद रंग की कार की रफ्तार कितनी तेज थी और पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए बोनट को पकड़े हुए था. घटना का अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना बीटा-2 पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस सीसीटीवी और वायरल वीडियो की मदद से आरोपी कार चालक की तलाश में जुट गई है.

एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार सिंह (ETV Bharat)

एडिसीपी ग्रेटर नोएडा का बयान
एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि संदर्भित प्रकरण में थाना बीटा-2 पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है. पुलिस टीम गठित है. संबंधित कार/चालक को ट्रेस कर लिया गया है. कार को जब्त कर सीज कर दिया गया है. अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

