ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा: ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने की कार को रोकने की कोशिश, तो चालक ने बोनट पर लटकाकर घसीटा

नई दिल्ली/ ग्रेटर नोएडा: यूपी के ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा-2 इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. वाहनों की चेकिंग कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने जब एक कार को रोकने की कोशिश की तो, कार सवार ने कार को रोकने के बजाय ट्रैफिक पुलिस को कुचलने की कोशिश की. बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस कार की बोनट पर सवार हो गया कार सवार उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया.

​यह पूरी घटना ग्रेटर नोएडा की AWHO टाउनशिप के पास की बताई जा रही है. सफेद रंग की कार की रफ्तार कितनी तेज थी और पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए बोनट को पकड़े हुए था. घटना का अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना बीटा-2 पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस सीसीटीवी और वायरल वीडियो की मदद से आरोपी कार चालक की तलाश में जुट गई है.