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उत्तरकाशी में खौफनाक मंजर, भूस्खलन की चपेट में आई कार, चालक ने भागकर बचाई जान

उत्तरकाशी: जनपद में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और बोल्डर गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर अधूरे निर्माण कार्य भी ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बने हैं. मनेरा बाईपास पर भूस्खलन की चपेट में आने से एक कार खाई में जा गिरी, जबकि नौगांव क्षेत्र में निर्माणाधीन मोटर पुल के पूरा नहीं होने से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं.

मनेरा बाईपास पर पिछले कई दिनों से पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने का सिलसिला जारी है. मंगलवार को अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े-बड़े बोल्डर सड़क की ओर गिरने लगे. खतरा भांपकर कार में सवार व्यक्ति समय रहते वाहन छोड़कर वहां से भाग गया. इसके कुछ ही देर बाद मलबे की चपेट में आई कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी. गनीमत रही कि कार सवार पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया था.

उत्तरकाशी में भारी बारिश का कहर (Video-Local Resident)

हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में पहाड़ी से अचानक मलबा और बोल्डर गिरते दिखाई दे रहे हैं. कुछ ही पलों में मलबा सड़क पर पहुंचता है और कार उसकी चपेट में आकर खाई में जा गिरती है. घटना के बाद मनेरा बाईपास पर आवाजाही करने वाले लोगों में दहशत है. स्थानीय निवासी विष्णुपाल रावत का कहना है कि बारिश के दौरान इस मार्ग पर भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है. इसके बावजूद वाहनों की आवाजाही जारी है. लोगों ने संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कराने, सुरक्षा इंतजाम करने और खतरे वाले हिस्सों में यातायात नियंत्रित करने की मांग की है.