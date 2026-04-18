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कुल्लू में फिर हुआ लैंडस्लाइड, चकनाचूर हुई कार, बाल-बाल बचे गाड़ी सवार

कुल्लू के घटीगढ़ में हुए लैंडस्लाइड में एक कार चपेट में आ गई, मलबे में दबने से बचे लोग.

Kullu Landslide
कुल्लू के घटीगढ़ में लैंडस्लाइड (Viral)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 11:36 AM IST

2 Min Read
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कुल्लू: जिला कुल्लू के मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग पर घटीगढ़ के पास एक बार फिर भारी लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला है. मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग पर लैंडस्लाइड के चलते एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. पहाड़ी से लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के बीच पहले ये कार फंस गई और क्षतिग्रस्त हो गई. इसके बार पहाड़ी से गिरी भारी चट्टानों से पूरी तरह चकनाचूर हो गई. गनीमत रही की कार में सवार लोग पहले कार से निकलकर मौके से भाग खड़े हुए वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं, लैंडस्लाइड के चलते ये मार्ग एक बार फिर से गाड़ियों के लिए बंद हो गया है.

लैंडस्लाइड में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई कार

बरशैणी पंचायत के पूर्व प्रधान जयराम ठाकुर ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे अचानक पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा और चट्टानें गिरने लगी. जिसकी चपेट में एक कार आ गई. लैंडस्लाइड के दौरान कार में सवार ड्राइवर और अन्य कार सवार खतरे की स्थिति को भांपते हुए तुरंत कार से बाहर निकल गए. जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया और सभी सुरक्षित हैं. हालांकि इस लैंडस्लाइड में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, बल्कि पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है.

बार-बार हो रहे लैंडस्लाइड से बना रहता है जोखिम

जयराम ठाकुर ने बताया कि लैंडस्लाइड के चलते मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि घड़ीगढ़ क्षेत्र में बार-बार हो रहे लैंडस्लाइड से इस मार्ग पर लगातार जोखिम बना रहता है. ये सड़क मार्ग ने सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि पर्यटकों के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है. पहले भी यहां कई हादसे हो चुके हैं. ऐसे में यहां पर जल्द से जल्द वैकल्पिक सड़क मार्ग की व्यवस्था की जानी चाहिए.

"पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को मौके का दौरा किया और यहां पर पार्वती नदी पर वैली ब्रिज स्थापित किया जाएगा. इसके लिए स्थानीय विभागों तथा पंचायत को निर्देश दिए गए हैं, ताकि एफआरए संबंधित सभी अनुमतियों को हासिल किया जा सके. उसके बाद जल्द से जल्द पहले यहां पर वैली ब्रिज को स्थापित किया जाएगा, ताकि लैंडस्लाइड के चलते लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े." - सुंदर सिंह ठाकुर, कुल्लू विधायक

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