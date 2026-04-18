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कुल्लू में फिर हुआ लैंडस्लाइड, चकनाचूर हुई कार, बाल-बाल बचे गाड़ी सवार

कुल्लू: जिला कुल्लू के मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग पर घटीगढ़ के पास एक बार फिर भारी लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला है. मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग पर लैंडस्लाइड के चलते एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. पहाड़ी से लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के बीच पहले ये कार फंस गई और क्षतिग्रस्त हो गई. इसके बार पहाड़ी से गिरी भारी चट्टानों से पूरी तरह चकनाचूर हो गई. गनीमत रही की कार में सवार लोग पहले कार से निकलकर मौके से भाग खड़े हुए वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं, लैंडस्लाइड के चलते ये मार्ग एक बार फिर से गाड़ियों के लिए बंद हो गया है.

लैंडस्लाइड में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई कार

बरशैणी पंचायत के पूर्व प्रधान जयराम ठाकुर ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे अचानक पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा और चट्टानें गिरने लगी. जिसकी चपेट में एक कार आ गई. लैंडस्लाइड के दौरान कार में सवार ड्राइवर और अन्य कार सवार खतरे की स्थिति को भांपते हुए तुरंत कार से बाहर निकल गए. जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया और सभी सुरक्षित हैं. हालांकि इस लैंडस्लाइड में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, बल्कि पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है.