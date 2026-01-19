ETV Bharat / state

रामपुर में दो ट्रकों के बीच कार के परखच्चे उड़े, मासूम समेत दो ने तोड़ा दम

ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाया. कार सीधे ट्रक में जा घुसी. पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी.

CAR ACCIDENT IN RAMPUR
रामपुर में कार हादसे में 2 की मौत 3 घायल. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 3:44 PM IST

रामपुर: यूपी के रामपुर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. दिल्ली–लखनऊ हाईवे पर खनन में लगे ट्रक की टक्कर से एक भीषण दुर्घटना हो गई. इसमें एक मासूम बच्ची समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भयावह था कि कार दो भारी ट्रकों के बीच बुरी तरह फंस गई.

यह पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अलीनगर बाईपास का है. बताया जा रहा है कि बरेली–मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर एक स्विफ्ट कार में कुल 5 लोग सवार थे. इनमें दो पुरुष, दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल था.

CAR ACCIDENT IN RAMPUR
दो ट्रकों के बीच रामपुर में कार के परखच्चे उड़े. (ETV Bharat)

बता दें कि कार जैसे ही हाईवे पर आगे बढ़ रही थी, तभी आगे चल रहे खनन के ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए. पीछे चल रही स्विफ्ट कार समय रहते ब्रेक नहीं लगा सकी और सीधे ट्रक में जा घुसी. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे के बाद कार दो ट्रकों के बीच बुरी तरह दब गई. इससे कार सवार लोग अंदर फंस गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया. कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया.

CAR ACCIDENT IN RAMPUR
यूपी के रामपुर में कार हादसे में दो की मौत. (ETV Bharat)

घटना की जानकारी मिलते ही एसपी विद्यासागर मिश्र और एएसपी अनुराग सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवा कर यातायात सुचारु कराया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

CAR ACCIDENT IN RAMPUR
यूपी के रामपुर में कार हादसे में दो की मौत 3 जख्मी. (ETV Bharat)

इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर तेज रफ्तार और भारी वाहनों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि “कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत बरेली–मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर यह दुर्घटना हुई. स्विफ्ट कार में 5 लोग सवार थे. आगे चल रहे ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से कार पीछे से टकरा गई और फिर पीछे से एक अन्य ट्रक ने कार में टक्कर मार दी. घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां एक युवक और एक बच्ची की मौत हो गई है। तीन अन्य घायल खतरे से बाहर हैं.”

