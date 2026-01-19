ETV Bharat / state

रामपुर में दो ट्रकों के बीच कार के परखच्चे उड़े, मासूम समेत दो ने तोड़ा दम

रामपुर में कार हादसे में 2 की मौत 3 घायल. ( ETV Bharat )

रामपुर: यूपी के रामपुर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. दिल्ली–लखनऊ हाईवे पर खनन में लगे ट्रक की टक्कर से एक भीषण दुर्घटना हो गई. इसमें एक मासूम बच्ची समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भयावह था कि कार दो भारी ट्रकों के बीच बुरी तरह फंस गई. यह पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अलीनगर बाईपास का है. बताया जा रहा है कि बरेली–मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर एक स्विफ्ट कार में कुल 5 लोग सवार थे. इनमें दो पुरुष, दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल था. दो ट्रकों के बीच रामपुर में कार के परखच्चे उड़े. (ETV Bharat) बता दें कि कार जैसे ही हाईवे पर आगे बढ़ रही थी, तभी आगे चल रहे खनन के ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए. पीछे चल रही स्विफ्ट कार समय रहते ब्रेक नहीं लगा सकी और सीधे ट्रक में जा घुसी. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी.