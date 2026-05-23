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मातम में बदली खुशियां: पेड़ से टकराई बारात की तेज रफ्तार कार, तीन युवकों की मौत

श्रीगंगानगर: जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र में शनिवार को सड़क हादसे ने बारात की खुशियां मातम में बदल दी. रावला से रायसिंहनगर के खिचिया गांव बारात में शामिल तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर घायल हैं. कार का इंजन 150 फीट दूर खेत में जा गिरा एवं छत पूरी तरह टूट गई.

डीएसपी मदन जैफ ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसे की वजह कार का तेज रफ्तार और वाहन का अनियंत्रित होना सामने आया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. मामले की जांच की जा रही है. इधर, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की गति काफी तेज थी. इसके चलते चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. कार की पेड़ से टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार तीन युवक उछलकर सड़क के दूसरी ओर खेतों में जा गिरे. दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ा.