मातम में बदली खुशियां: पेड़ से टकराई बारात की तेज रफ्तार कार, तीन युवकों की मौत
कार सवार साला-बहनोई समेत तीन युवकों ने तोड़ा दम और दो गंभीर घायल.
Published : May 23, 2026 at 6:07 PM IST
श्रीगंगानगर: जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र में शनिवार को सड़क हादसे ने बारात की खुशियां मातम में बदल दी. रावला से रायसिंहनगर के खिचिया गांव बारात में शामिल तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर घायल हैं. कार का इंजन 150 फीट दूर खेत में जा गिरा एवं छत पूरी तरह टूट गई.
डीएसपी मदन जैफ ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसे की वजह कार का तेज रफ्तार और वाहन का अनियंत्रित होना सामने आया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. मामले की जांच की जा रही है. इधर, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की गति काफी तेज थी. इसके चलते चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. कार की पेड़ से टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार तीन युवक उछलकर सड़क के दूसरी ओर खेतों में जा गिरे. दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ा.
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साला-बहनोई की मौत: पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान 2 केएलएम निवासी पृथ्वीराज, घनश्याम और गोविंद के रूप में हुई. पृथ्वीराज और घनश्याम रिश्ते में साला-बहनोई थे. गोविंद कार चला रहा था. हादसे में बाबूलाल और मोहनलाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर रेफर किया गया. सूचना मिलते ही डीएसपी मदन जैफ और थाना प्रभारी महावीर प्रसाद बिश्नोई मौके पर पहुंचे. इधर, हादसे की खबर मिलते ही विवाह वाले घर में कोहराम मच गया. घर में खुशियों की जगह मातम पसर गया. परिवार ने जल्दबाजी में विवाह की रस्में पूरी कर दुल्हन की विदाई की.
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