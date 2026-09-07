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बिजली के ट्रांसफार्मर से टकराई बेकाबू कार; 3 दोस्तों की जिंदा जलकर मौत, 3 की हालत गंभीर

बिजली के ट्रांसफार्मर से टकराई बेकाबू कार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: थाना क्षेत्र खीरी के ओयल कस्बे में हुए भयंकर हादसे में तीन दोस्तों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि तीन दोस्त गंभीर रुप से झुलस गए हैं. सभी 6 दोस्त कार से सीतापुर के लिए निकले थे, लेकिन ओयल कस्बे में इनकी कार बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गई. कार में भीषण आग लगी और सभी उसमें फंस गए. हादसे में तीन दोस्तों की मौत हो गई है. पुलिस के मुताबिक, शिव कॉलोनी निवासी आयुष कुमार अपने 5 दोस्तों के साथ कार संख्या UP14 BV4127 से सीतापुर जा रहा था. ओयल के पास अचानक कार बेकाबू हो गई. तीन दोस्तों की जिंदा जलकर मौत. (Video Credit: ETV Bharat) कार फुटपाथ को पार करते हुए सड़क से नीचे खेत में जा उतरी और वहां रखे ट्रांसफार्मर से जा टकराई. टक्कर के बाद बिजली के तार टूटकर कार पर गिर गए. चिंगारी उठते ही कार में आग भड़क उठी. कुछ ही क्षणों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला. हादसे में कार चला रहे आयुष कुमार की मौके पर ही जलकर मौत हो गई थी.