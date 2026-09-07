बिजली के ट्रांसफार्मर से टकराई बेकाबू कार; 3 दोस्तों की जिंदा जलकर मौत, 3 की हालत गंभीर
जांच में जुटी पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि चालक को झपकी आने के कारण कार अनियंत्रित हुई हो सकती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 11:33 AM IST
लखीमपुर खीरी: थाना क्षेत्र खीरी के ओयल कस्बे में हुए भयंकर हादसे में तीन दोस्तों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि तीन दोस्त गंभीर रुप से झुलस गए हैं. सभी 6 दोस्त कार से सीतापुर के लिए निकले थे, लेकिन ओयल कस्बे में इनकी कार बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गई. कार में भीषण आग लगी और सभी उसमें फंस गए. हादसे में तीन दोस्तों की मौत हो गई है.
पुलिस के मुताबिक, शिव कॉलोनी निवासी आयुष कुमार अपने 5 दोस्तों के साथ कार संख्या UP14 BV4127 से सीतापुर जा रहा था. ओयल के पास अचानक कार बेकाबू हो गई.
कार फुटपाथ को पार करते हुए सड़क से नीचे खेत में जा उतरी और वहां रखे ट्रांसफार्मर से जा टकराई. टक्कर के बाद बिजली के तार टूटकर कार पर गिर गए. चिंगारी उठते ही कार में आग भड़क उठी. कुछ ही क्षणों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया.
आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला. हादसे में कार चला रहे आयुष कुमार की मौके पर ही जलकर मौत हो गई थी.
आग इतनी भीषण थी कि उनका शव सीट पर ही बुरी तरह जल गया था. कार सवार पीयूष सिंह, अमन वर्मा, शिवा सिंह, पिपरिया बाईपास निवासी आकाश वर्मा और राजापुर निवासी उत्कर्ष गंभीर रूप से झुलस गए.
सभी को जिला अस्पताल ओयल ले जाया गया. वहां इलाज के दौरान आकाश वर्मा और शिवा सिंह ने भी दम तोड़ दिया. तीन घायलों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है और उनका उपचार जारी है.
जांच में जुटी पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि चालक को झपकी आने के कारण कार अनियंत्रित हुई हो सकती है. हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि कार मृतक आयुष की थी या युवकों ने इसे किराए पर लिया था.
खीरी थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई थी. तीन युवकों की मौत हुई है, जबकि तीन का इलाज चल रहा है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है. कार के मालिकाना हक और उसे किराए पर लिए जाने के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस ने मृतकों और घायलों के परिजनों को सूचना दे दी है.
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