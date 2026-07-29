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तीन वाहनों को टक्कर मारने के बाद टाइल्स शोरूम में घुसी कार, तीन लोग घायल

नूंह में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कई वाहनों से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि कार की चपेट में तीन वाहन आ गए.

NUH ROAD ACCIDENT
NUH ROAD ACCIDENT (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 29, 2026 at 8:40 PM IST

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नूंह: तावडू सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत नूंह रोड स्थित गांव छारोडा बस स्टैंड पर बुधवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कई वाहनों से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि कार की चपेट में तीन वाहन आ गए, जिनमें एक पिकअप वाहन और एक मोटरसाइकिल भी शामिल हैं. टक्कर के कारण तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि हादसे में तीन लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है.

नूंह में सड़क हादसा: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज गति से आ रही कार चालक का संतुलन बिगड़ने के कारण अनियंत्रित हो गई और बस स्टैंड स्थित एक टाइल्स शोरूम के सामने खड़े वाहनों से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई वाहनों को क्षतिग्रस्त करती हुई आगे बढ़ी और शोरूम के परिसर में जा घुसी. हादसे के दौरान आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई.

तीन वाहनों को टक्कर मारने के बाद टाइल्स शोरूम में घुसी कार, तीन लोग घायल (ETV Bharat)

सीसीटीवी में कैद वारदात: घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई है. सामने आए फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार कार अचानक नियंत्रण खो बैठती है और सामने खड़े वाहनों को टक्कर मारते हुए सीधे शोरूम की ओर बढ़ जाती है. टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. बताया जा रहा है कि कार सरपंच कार्यालय के समीप तक पहुंच गई, जिससे वहां भी नुकसान हुआ है.

हादसे में तीन लोग घायल: हादसे की सूचना मिलते ही तावडू सदर थाना प्रभारी राजेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को उपचार के लिए शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. अभी घायलों की पहचान उजागर नहीं हो पाई है.

मामले की जांच जारी: नूंह पुलिस के प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि "दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के बाद तावडू सदर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है तथा सीसीटीवी फुटेज को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है."

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