ETV Bharat / state

रोडवेज बस में घुसी कार, ओम बन्ना दर्शन करने जा रहे तीन युवकों की मौत, दो घायल

हादसे का शिकार हुए मृतक हेमराज, प्रवीण और तुसार ( ETV Bharat Jodhpur )