रोडवेज बस में घुसी कार, ओम बन्ना दर्शन करने जा रहे तीन युवकों की मौत, दो घायल
युवकों की कार कंट्रोल नहीं हुई और तेज स्पीड में रोडवेज बस के पीछे जाकर टकरा गई.
Published : July 23, 2026 at 6:55 PM IST
जोधपुर: शहर के रातानाडा स्थित सांसी बस्ती के रहने वाले तीन युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. हादसा पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र में हुआ. दरअसल, युवकों की कार पीछे से रोडवेज बस से टकरा गई थी. इस हादसे में कार सवार 5 युवकों में से 3 की मौत हो गई. जबकि दो युवक घायल हो गए.
रोहट थानाधिकारी पाना चौधरी ने बताया कि जोधपुर के युवक ओम बन्ना दर्शन के लिए जा रहे थे. इस दौरान बांडाई मोड पर उनकी कार रोडवेज के पीछे जाकर भिड़ गई. इस हादसे में सांसी बस्ती निवासी 20 वर्षीय हेमू उर्फ हेमराज पुत्र तुलसीराम, 21 वर्षीय तुसार पुत्र दिलीप और 18 वर्षीय प्रवीण पुत्र बाबूलाल सांसी की मौत हो गई. जबकि रौनक पुत्र देवाराम और हनीश पुत्र मनोज सांसी घायल हो गए. सांसी समाज के अजय सांसी ने बताया कि पांचों बच्चे एक–दूसरे के रिश्तेदार हैं. वे ओम बन्ना के दर्शन के लिए जा रहे थे. रास्ते में यह घटना हो गई. उन्होंंने बताया कि युवकों के शव लेने के लिए परिजन रोहट गए हैं.
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बस के ब्रेक लगने से हादसे का अंदेशा: संभवत मोड़ पर रोडवेज बस के ब्रेक लगे होंगे. जिसके चलते पीछे चल रही युवकों की कार कंट्रोल नहीं हुई. तेज स्पीड में रोडवेज बस के पीछे जाकर भिड़ गई. इस टक्कर से बहुत तेज आवाज हुई. लोगों ने जाकर देखा, तो दो युवक जोर से चीख रहे थे. सभी को लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजा गया. जहां तीन को मृत घोषित कर दिया गया. जबकि दो को उपचार के लिए बाद में जोधपुर रेफर कर दिया गया.
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बस्ती में मचा कोहराम: रातानाडा पांच बत्ती स्थित सांसी बस्ती में जब तीन युवाओं की मौत की जानकारी मिली, तो बस्ती में कोहराम मच गया. बच्चों की मांओं का रो–रो कर बुरा हाल हो गया. बस्ती में लोगों की भीड़ भी जुट गई. पाली में शवों से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जोधपुर लाया जाएगा. इसके बाद ही अंतिम संस्कार होगा.