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अमरोहा में लोहे की रेलिंग से टकराई कार, फ्रंट सीट पर बैठे युवक के सीने के आर-पार निकली रॉड

अमरोहा : थाना गजरौला क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर रविवार को सड़क हादसा हो गया. हवेली होटल के पास चालक को नींद की झपकी आने से आल्टो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर की रेलिंग से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि लोहे की रेलिंग कार को चीरते हुए अंदर घुस गई और आगे की सीट पर बैठे युवक के सीने में आर-पार हो गई. युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार तीन मासूम बच्चों समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

कार सवार सभी लोग गोंडा से दिल्ली जा रहे थे. मृतक की पहचान सोनू (28) पुत्र शेषनाथ के रूप में हुई. बताया जा रहा है सुबह के समय चालक को नींद की झपकी आ गई, जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे सड़क किनारे लगी रेलिंग से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

हादसे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक गजरौला मनोज कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकालकर तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. वहीं, मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया.