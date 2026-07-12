अमरोहा में लोहे की रेलिंग से टकराई कार, फ्रंट सीट पर बैठे युवक के सीने के आर-पार निकली रॉड
रविवार सुबह चालक को नींद की झपकी आने से हादसा हो गया. कार सवार गोंडा से दिल्ली जा रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 3:44 PM IST
अमरोहा : थाना गजरौला क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर रविवार को सड़क हादसा हो गया. हवेली होटल के पास चालक को नींद की झपकी आने से आल्टो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर की रेलिंग से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि लोहे की रेलिंग कार को चीरते हुए अंदर घुस गई और आगे की सीट पर बैठे युवक के सीने में आर-पार हो गई. युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार तीन मासूम बच्चों समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
कार सवार सभी लोग गोंडा से दिल्ली जा रहे थे. मृतक की पहचान सोनू (28) पुत्र शेषनाथ के रूप में हुई. बताया जा रहा है सुबह के समय चालक को नींद की झपकी आ गई, जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे सड़क किनारे लगी रेलिंग से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.
हादसे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक गजरौला मनोज कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकालकर तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. वहीं, मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया.
थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण चालक को नींद की झपकी आना लग रहा है. मृतक की पहचान कर परिजनों को सूचना दे दी गई है. घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है और मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि यदि यात्रा के दौरान नींद महसूस हो तो वाहन रोककर विश्राम करें, ताकि इस प्रकार के हादसों से बचा जा सके.
यह भी पढ़ें : कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का सवाल- राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी? अभय दुबे बोले- खुलासा हुआ तो सभी जेल जाएंगे