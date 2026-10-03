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विकासनगर के त्यूणी में भीषण हादसा, 300 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 1 की मौत, दो लोग घायल

खाई में गिरी कार ( Etv Bharat )

विकासनगर: त्यूणी में भीषण सड़क हादसा हुआ है. यहां 300 मीटर गहरी खाई में एक कार गिर गई. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. दो लोग घायल हुए हैं. एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर खाई से शव निकाला है. घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद खाई से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया.