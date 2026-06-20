चालक को आई झपकी, मोरा से टकराई कार...गिरिराजजी की परिक्रमा से लौट रहे एक परिवार के सात लोग घायल
करौली के हिंडौन क्षेत्र के हरेता निवासी परिवार गिरिराजजी महाराज की परिक्रमा के बाद कार से अपने गांव लौट रहा था.
Published : June 20, 2026 at 11:08 AM IST
भरतपुर: जिले के सेवर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के सात लोग घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब परिवार गिरिराजजी महाराज की परिक्रमा लगाकर कार से अपने गांव लौट रहा था. रास्ते में चालक को नींद की झपकी आने से कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने मोरा (पुलिया) से जा टकराई. दुर्घटना में घायल सातों लोगों का आरबीएम अस्पताल में उपचार जारी है.
सेवर थाना प्रभारी सतीश ने बताया कि दुर्घटना में एक ही परिवार के सात लोग घायल हुए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया गया. सभी का आरबीएम अस्पताल में उपचार जारी है. प्रारंभिक जांच में चालक को नींद की झपकी आने के कारण हादसा होना सामने आया है. करौली जिले के हिंडौन क्षेत्र के हरेता गांव निवासी परिवार शुक्रवार शाम गिरिराजजी महाराज की परिक्रमा लगाने गया था. शनिवार सुबह परिक्रमा पूरी कर सभी सदस्य कार से गांव लौट रहे थे. इसी दौरान सेवर थाना क्षेत्र के गांव सुखावली के पास चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई. इससे कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे बने मोरा से जा भिड़ी.
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कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. तेज धमाका सुनकर आसपास मौजूद लोग और सुबह सैर पर निकले नागरिक मौके पर पहुंचे. उन्होंने तत्काल कार में फंसे घायलों को निकाला और पुलिस को सूचना दी.
ये सात लोग घायल: हादसे में विजय सिंह, खूबीराम, प्रियंका, लक्ष्मी, विमल और उमा समेत कुल सात लोग घायल हुए हैं. इनको प्राथमिक सहायता देने के बाद सेवर थाना पुलिस की मदद से भरतपुर के आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों के अनुसार घायलों में तीन की हालत गंभीर बनी हुई है. इन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. घायल प्रियंका ने बताया, परिवार शुक्रवार शाम को गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाने गया था. पूरी रात यात्रा और परिक्रमा के बाद शनिवार सुबह गांव लौटते समय यह हादसा हो गया. उन्होंने बताया कि अचानक कार अनियंत्रित हुई और देखते ही देखते मोरा से टकरा गई.
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